Dynamo mit überraschender Aufstellung Vor dem letzten Saisonspiel sorgt Trainer Uwe Neuhaus für Staunen. Die Konstellation ist dagegen eindeutig. Gegen Union benötigen die Dresdner noch einen Punkt für den Klassenerhalt.

Dynamos Rico Benatelli (l.) gegen Unions Akaki Gogia.

Die Aufstellungen von Dynamo Dresden und Union Berlin.

Ein Punkt noch – und Dynamo Dresden ist aller Abstiegssorgen ledig. Auf Schützenhilfe will sich Dynamo Dresden am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga jedenfalls nicht verlassen. 15.30 Uhr pfeift Schiedsrichter Christian Dingert die Partie gegen Union Berlin im restlos ausverkauften DDV-Stadion an, und die Marschroute der Dresdner ist klar. „Wir wollen das Spiel in die Richtung lenken, dass wir die Entscheidung über den Klassenerhalt die ganze Zeit in den eigenen Händen halten“, betont Coach Uwe Neuhaus vor dem Wiedersehen mit dem Ex-Verein, der von seinem Kumpel und früheren Assistenten André Hofschneider trainiert wird.

Freundschaftsdienste sind allerdings nicht zu erwarten, und auch bei seiner Mannschaft setzt Neuhaus auf professionelle Normalität. „In so einem Spiel, bei dem es um die Zukunft des Vereins geht, braucht man keine zusätzliche Motivation. Wer das braucht, ist fehl am Platz“, sagt der 58-Jährige und überrascht dann doch, nämlich mit der Aufstellung.

Peniel Mlapa steht genauso unerwartet in der Anfangsformation wie Manuel Konrad und Paul Seguin, dagegen müssen Pascal Testroet, Erich Berko und Sascha Horvath vorerst auf der Bank Platz nehmen. Und Kapitän Marco Hartmann fehlt gänzlich. Vermutlich ist er einer der angeschlagenen Wackelkandidaten, von denen Neuhaus am Freitag bei der Vorab-Pressekonferenz gesprochen hatte. Wie der Trainer die überraschenden Personalien taktisch zusammenfügt, bleibt abzuwarten. Möglicherweise übernehmen Konrad und Seguin im Doppelpack die Position von Hartmann im defensiven Mittelfeld, Mlapa könnte wie zuletzt in Aue im rechten Mittelfeld auflaufen.

Die Tabellenkonstellation ist eindeutig: Bei mindestens einem Unentschieden spielt Dynamo nächste Saison auf jeden Fall in der zweiten Liga. Im Falle einer Niederlage dürfen Fürth und Braunschweig nicht gewinnen, um die Relegation gegen den Drittliga-Dritten Karlsruhe zu vermeiden. Der direkte Abstieg scheint jedoch nur noch theoretisch möglich. Dann müssten Braunschweig und Fürth gewinnen, Darmstadt und Aue im direkten Duell unentschieden spielen und Dynamo mit fünf Toren Unterschied verlieren.

Dynamos Aufstellung: Schwäbe – Kreuzer, Franke, Ballas, Heise – Konrad, Seguin – Mlapa, Benatelli, Duljevic – Koné.

