Dynamo-Legenden geben Auszeichnung zurück

Die sportliche Anerkennung steht außer Zweifel, doch mit einer Entschuldigung zu seiner Stasi-Vergangenheit ist es nicht getan. Er sollte sich mal in die Lage dieser Menschen versetze, die von der Stasi bespitzelt wurden, also auch von ihm. Das Mäntelchen in den Wind hängen, reicht nicht. Zu viele sind in dem System "DDR und Stasi" verletzt worden und finden keine Anerkennung.