Aus dem Gerichtssaal Dynamo-Fans nach Randale verurteilt In Magdeburg flogen 2016 die Fäuste. In einem ersten Prozess sind jetzt zwei Männer verurteilt worden.

© dpa/David-Wolfgang Ebener

Zwei Jahre ist es her, da machte Dynamo Dresden seinen Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga perfekt. Doch das Auswärtsspiel im April 2016 gegen den 1. FC Magdeburg wurde von schweren Ausschreitungen überschattet. Schon vor Anpfiff kam es zu Übergriffen auf Polizeibeamte und Ordner.

Die Einlasskontrollen vor dem Stadion sollen der Grund gewesen sein. Diese gingen einigen der rund 1 000 Dynamo-Fans, die mit einem Sonderzug nach Magdeburg gereist waren, offenbar nicht schnell genug. Weil sie befürchteten, nicht mehr rechtzeitig ins Stadion zu kommen, lieferten sie sich eine regelrechte Schlacht mit den Einsatzkräften. Auch Flaschen und Steine flogen.

Weil die meisten Randalierer aus dem Großraum Dresden gekommen waren, wurden die Ermittlungen nach Sachsen abgegeben. Nun, gut zwei Jahre später – so lange dauerte die vollständige Auswertung des gesamten Videomaterials – mussten sich zwei Männer wegen Landfriedensbruchs am Amtsgericht Pirna verantworten. Zwar hatten sich die Angeklagten Christoph P. und Robert P. an den ganz schweren Übergriffen nicht beteiligt. Ihr Beitrag reichte dennoch aus, um ein Verfahren gegen sie einzuleiten.

Weitere Prozesse in Dresden

Laut Anklage soll sich der 24-jährige Christoph P. vermummt mit Schal und Sonnenbrille vor einem Polizisten in Boxerstellung aufgebaut haben, um ihn zu provozieren. Der mit angeklagte Robert P. hatte sich der Staatsanwaltschaft zufolge ebenfalls vermummt. Dann soll der 31-Jährige versucht haben, mehrere Männer zum Angriff auf die Polizisten zu führen. Auch habe er sich provokativ vor die Sicherheitskräfte gestellt und sich mit der Faust in die Handfläche geschlagen, heißt es.

Die Verteidiger strebten zunächst die Einstellung der Verfahren an. Man könne nicht sagen, dass jeder, der sich vor dem Stadion befand, auch ein Täter war, argumentierten sie. Doch aufgrund des Videomaterials lehnten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Richterin eine Verfahrenseinstellung ab. Die Angeklagten räumten daraufhin ihre Taten ein. „Wir sind da nicht angereist, um Dynamo Dresden zu schaden“, erklärte Robert P. Ihm zufolge wären die Kontrollen vor dem Stadion sehr rüde gewesen. Er warf den Sicherheitskräften unnötige Brutalität vor.

Am Ende gab es einen Schuldspruch. Der nicht vorbestrafte Christoph P., der sich derzeit noch in Ausbildung befindet, muss 600 Euro zahlen. Robert P. aber ist mehrfach und dazu auch einschlägig vorbestraft. Er wurde zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dazu muss er 1 500 Euro an die Staatskasse entrichten. Gegen weitere Beteiligte wird demnächst am Amtsgericht Dresden verhandelt.

zur Startseite