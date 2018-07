Dynamo-Akademie bekommt drei Sterne

Dresden. Die Nachwuchs-Akademie der SG Dynamo Dresden hat im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) nach 2015 erneut ein Drei-Sterne-Prädikat erhalten.

„Der Zertifizierungsbericht belegt, dass wir unsere hohen Ansprüche an die Nachwuchs-Ausbildung in der täglichen Arbeit mit unseren Talenten hervorragend verwirklichen“, erklärte Dynamos Interims-Sportgeschäftsführer Kristian Walter. Die Sterne sind an finanzielle Zuwendungen gekoppelt. Dynamo könnte für den nächsten Zyklus mit bis zu 100 000 Euro pro Jahr rechnen. (SZ)

