Dürre bereitet Fischern Sorgen Bleibt die Hitze und kommt kein Regen, könnten die Fischereibetriebe in Niesky und Umgebung mit gewaltigen wirtschaftlichen Problemen konfrontiert werden.

Symbolbild: Ein Fischer hält einen Karpfen in der Hand. © dpa

Armin Kittner, Inhaber der Teichwirtschaft Petershain, bringt es auf den Punkt: „Wir geraten in eine Notsituation, die es so schon lange nicht mehr gab.“ Die Gräben seien ausgetrocknet, die Wasserstände in einigen kleineren Teichen so weit gesunken, dass Notabfischungen vorgenommen werden mussten. Immerhin konnten die Fische, die noch am Leben waren, umgesetzt werden. Keine gute Kunde. Ob es auch zu Notabfischungen in den Brutteichen der Kreba-Fisch GmbH kommt, darüber will Dietmar Mühle, Geschäftsführer des Unternehmens noch entscheiden.„Wenn wir im Mai die Brut aussetzen, ist nur wenig Wasser in den Teichen, das wird dann nachgestaut. Derzeit läuft witterungsbedingt bei einigen dieser Teiche aber kein Wasser nach und wir werden dann die kleinen Fische auch umsetzen müssen.“

Insgesamt sieht es mit dem Wasser in den Oberlausitzer Teichen zwischen Niesky und Kreba-Neudorf recht unterschiedlich aus. Was auch mit der Qualität des zulaufenden Wassers aus der Talsperre Quitzdorf zusammenhängt. So hat Teichwirt Rüdiger Richter, von der Teichwirtschaft Kreba, festgestellt, dass mit der wieder einsetzenden Algenblüte im Stausee die Wasserqualität gesunkenund nicht mehr die beste ist.

Angesichts der herrschenden Dürre sei aber qualitätsgemindertes Wasser besser als gar keins. So sagt Armin Kittner zur Situation in Petershain: „Unsere Teichwirtschaft hängt lediglich an einigen Gräben aus den angrenzenden Wäldern, das restliche Wasser ist Oberflächenwasser und damit sind wir witterungsabhängig.“ Ein weiteres Problem: Eine Schneeschmelze hat es in diesem Frühjahr nicht gegeben, somit sei die Petershainer Teichwirtschaft bereits in einer Lage, die sich sonst schlimmstenfalls ab Ende Juli abzeichne, resümiert der Fachmann.

„Bleibt es so heiß und trocken, kommen auf uns viele Sorgen zu“, erklärt Kittner und zählt auf: „Fischsterben durch Sauerstoffmangel, aus gleichem Grund muss die Fütterung eingeschränkt werden und das bedeutet einen Mangel an natürlichem Zuwachs.“ Armin Kittner beobachtet die Situation und weiß, dass es zu geschmälerten Fischerträgen kommen wird, wenn kein Wasser mehr fließt. Ihm fehlt es an den natürlichen Zuläufen.

Die gibt es in Kreba, zumindest noch. Trotzdem blicken auch Dietmar Mühle und Rüdiger Richter nicht ohne Sorgen auf die nächsten Wochen. Denn schon jetzt zeichnet sich eine prekäre Situation im Einzugsgebiet des Weißen Schöps‘ ab. Gleiches gilt für den Schwarzen Schöps oberhalb der Talsperre Quitzdorf. Die bewirtschaftet die Landestalsperrenverwaltung. „Kommt oben kein Wasser mehr an, wird unten auch keins mehr herausgelassen“, so Dietmar Mühle. „Dann haben wir hier auch Probleme mit den Wasserständen in den Fischteichen.“

Bislang sind die Fließgewässer noch sichere Quellen und bieten die besten Bedingungen. Rüdiger Richter freut sich vor allem, dass die Wassertemperaturen traumhafte Bedingungen für das Fischwachstum bieten. Aber insgesamt könnten die Erträge zwischen den Teichwirtschaften im Herbst schon doch recht unterschiedlich ausfallen. Zumindest, wenn es so heiß bleibt und nicht regnet.

