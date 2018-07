„Dübener Ei“ wirbt für neue Ausstellung

Senftenberg. Von Interflug und „MS Völkerfreundschaft“ über Tourex und Jugendtourist bis zu FKK: Wenn man an Urlaub in der DDR denkt, dann kommt man am Thema Camping nicht vorbei. So darf bei der Ausstellung, die sich ab dem kommenden Wochenende im Museum Schloss und Festung Senftenberg den Urlaubsfreuden, Reiseträumen, Hürden und Kuriositäten rund um den Urlaub im ehemals sozialistischen Osten Deutschlands widmet, auch ein typischer Campingwagen nicht fehlen. „Würdig 301“ lautet der offizielle Name des Gefährts, das besser unter dem Namen „Dübener Ei“ bekannt ist. Die aerodynamische Form des Campingwagens in Leichtbauweise ist unverkennbar und auch heute noch ist der Wagen ein begehrtes Liebhaberstück. Heute hat ein „Dübener Ei“ als größte private Leihgabe seinen Platz im Senftenberger Schlosshof gefunden und kündigt dort die Ausstellung „Urlaub in der DDR“, die vom 14. Juli bis zum 3. März 2019 zu sehen sein wird, an. (red/rgr)

