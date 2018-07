Drogen-Razzia in Kamenz Die Polizei durchsuchte am Mittwoch zwei Wohnungen in der Innenstadt. Ein Mann wurde verhaftet.

Festnahme bei der Drogen-Razzia am Mittwochnachmittag in Kamenz. © Jonny Linke

Kamenz. Eine Spezialeinheit der Polizei hat am Mittwochnachmittag mehrere Stunden lang Geschäftsräume und eine Wohnung an der Bautzener Straße in Kamenz durchsucht. Dies geschah mitten in der Stadt und wurde natürlich von vielen Passanten bemerkt. Auch, dass ein Mann festgenommen wurde, war nicht zu übersehen. Vor Ort hieß es, es gäbe einen Durchsuchungsbefehl gegen das Tattoo-Studio, Privaträume und das Fahrzeug. Laut der handelnden Beamten könnte es sich um Drogenkriminalität handeln. Bestätigen wollte man das zunächst aber nicht. Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Görlitz haben dann eine gemeinsame Pressererklärung herausgegeben. Darin wird bestätigt, dass in der Kamenzer Innenstadt zwei Wohnungen durchsucht worden sind. Auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses suchten Ermittler des Rauschgiftkommissariates der Görlitzer Kriminalpolizeiinspektion nach Beweismitteln. Sie wurden dabei von Beamten des Einsatzzuges der Polizeidirektion unterstützt. Im Fokus der Ermittlungen stand ein 35-jähriger Mann, welchen die Polizisten vorläufig festnahmen. In den Räumlichkeiten des Mannes und eines 49-jährigen Tatverdächtigen stellten die Beamten geringe Mengen an Betäubungsmitteln, Utensilien zum Drogenkonsum sowie Unterlagen der Beschuldigten sicher, die nun weiter ausgewertet werden müssen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ der Haftrichter am Amtsgericht Bautzen am Donnerstag Haftbefehl gegen den 35 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen, welcher der Haupttäter sein soll. Ihm wird gewerbsmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Die weiteren Ermittlungen zu diesem laufenden Verfahren führt die Kriminalpolizeiinspektion Görlitz. Dem Beschuldigten droht eine Gesamtfreiheitsstrafe von mehr als einem Jahr bis zu 15 Jahren.

zur Startseite