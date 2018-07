Dresdner Straße bekommt Fahrradmarkt Ins Erdgeschoss des City Centers Freital mietet sich eine regionale Kette ein. Deren Chef ist überzeugt vom Standort.

Silvio Kunze (l.) und Maik Jungmann wollen im City Center einen großen Fahrradmarkt einrichten. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Als Einkaufsstraße hat die Dresdner Straße nicht den besten Ruf. Zu viele leerstehende Läden und zu viele Händler, die ihr Geschäft aufgegeben haben, gab es in den vergangenen Jahren an Freitals Hauptverkehrsstraße. Silvio Kunze ist angetreten, um daran etwas zu ändern. Der Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens Fahrradkette übernimmt das seit fünf Jahren leerstehende Geschäft im City Center und wird dort auf 1 250 Quadratmetern einen großen Fahrradmarkt einrichten. Der Mietvertrag mit dem Eigentümer, der städtischen Wohnungsgesellschaft WGF ist jetzt unterschrieben worden.

„Die Größe passt, das Umfeld passt, die Stadtentwicklung passt, der Wettbewerb passt“, sagt Kunze. Er hat sein Unternehmen 2010 gegründet und siedelt sich ganz bewusst in den mittelgroßen Städten rings um Dresden an. Die erste Filiale gab es in Weinböhla. Riesa und Coswig kamen hinzu. In diesem Jahr wurde ein Laden in Pirna eröffnet. „Freital hatte ich schon länger im Blick“, sagt Kunze. „Da die Eröffnung in Pirna nun abgeschlossen ist, kam das Angebot zum richtigen Zeitpunkt“, so der Unternehmer.

Die WGF hatte seit der Übernahme des Komplexes, der sich direkt gegenüber dem Neumarkt und in Steinwurfweite zum geplanten neuen Zentrum am ehemaligen Sächsischen Wolf befindet, nach einem Mieter für die große Ladenfläche im Erdgeschoss gesucht. Nach dem Bau des Hauses 1998 war dort zunächst lange Jahre der Kress-Modemarkt ansässig. Zuletzt wurden dort Teppiche verkauft.

Überraschendes Interesse



Die WGF wollte nun eine Drogerie, einen Supermarkt oder einen Sportmarkt dort unterbringen. Da sich die Suche als schwierig herausstellte, wurde zuletzt auch mit einem Aufteilen des Ladens in kleinere Einheiten geliebäugelt.

Kurz bevor die Bauarbeiten für diese Parzellierung beginnen sollten, kam die Einigung mit Fahrradkette über einen Makler zustande. „Wir sind natürlich froh, dass wir das Ladengeschäft im Ganzen vermietet bekommen und dazu noch mit einem langfristigen Mietvertrag“, sagt WGF-Geschäftsführer Michael Heinzig.

Gemeinsam mit dem Fahrradmarkt wird nun der Innenausbau des Ladens geplant. „Wir wollen den Laden so gestalten, dass er zum Rest des Gebäudes passt“, sagt Fahrradkette-Chef Kunze. Im Frühjahr 2019 ist die Eröffnung des Ladens geplant. Sechs bis acht Mitarbeiter werden dann in dem Geschäft tätig sein.

Angeboten werden Räder verschiedener Modelle und Marken, auch E-Bikes. Hinzu kommen eine Abteilung für Fahrradkleidung und Zubehör sowie eine Werkstatt. „Es wird niemand mehr für eine Radhose extra nach Dresden fahren müssen“, sagt Kunze, der überzeugt ist vom neuen Standort. „Die Stadt hat Zukunft. Das ist hier außerdem eine sehr schöne Fahrradgegend.“

Ungeachtet dessen plant die WGF weitere Investitionen für den in die Jahre gekommenen Gebäudekomplex. So wird die Fassade der Straßenfronten schrittweise erneuert. Losgegangen ist es bereits am Haupteingang. Hier entsteht bis Jahresende ein Anbau, der den neuen, gemeinsamen Eingangsbereich für Bibliothek, Volkshochschule und den neuen Fahrradmarkt bildet. Der gläserne Anbau wird mit roten Klinkern verblendet und soll mehr Farbe in die Fassade bringen.

Investiert wird nicht nur im Bereich des Haupteingangs. Zum Paket City Center gehörte beim Kauf im Jahr 2016 auch der Altbau Dresdner Straße 180, also das Klinkerhaus am anderen Ende des Komplexes. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Ladengeschäfte, die derzeit vermietet sind. In den drei Etagen darüber liegen Wohnungen, die allesamt leer stehen. Die WGF plant, diese Wohnungen zu Büros und Arztpraxen umzubauen. Im Dachgeschoss könnten zwei neue Wohnungen entstehen.

Insgesamt investiert die städtische Firma 1,9 Millionen Euro in Sanierung und Umbau des City Centers. Die Arbeiten sollen im nächsten Jahr noch weitergehen. Da werden die Fassaden entlang der Bahnhofstraße sowie der Dresdner Straße saniert und Balkone an weitere Wohnungen angebaut. Mit der Vermietung der großen Ladenfläche im Erdgeschoss ist ein wichtiger Schritt zur Wiederbelebung des City Centers geschafft.

zur Startseite