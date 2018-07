Dorint-Hotels wollen weiter wachsen Die Übernahme des Meißner Parkhotels soll nur den Auftakt zu einer ambitionierten Expansion bilden.

Blick auf das Dorint Parkhotel Meißen. © SZ/Archiv

Köln/Meißen. Der Rückblick auf 2017 weist ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr für die Dorint GmbH aus. Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, lag die Auslastung der Hotels mit 1,7 Millionen Übernachtungen bei 66 Prozent, der Gesamtumsatz bei 245 Millionen Euro. Mit einem Netto-Zimmerpreis von 108 Euro konnte ein Jahresüberschuss von 3,7 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Durch den Zuwachs mit dem Dorint Hotel An den Westfalenhallen Dortmund sowie dem Dorint Parkhotel Meißen beendete die Kette das Jahr 2017 mit 40 Hotels, mittlerweile ist die Zahl auf 42 Häuser gestiegen.

Im Rahmen der Zukunftsstrategie der Gruppe wird sich die Zahl der Häuser bis 2019 zunächst auf 60 Häuser vergrößern und in den nächsten fünf Jahren auf über 80 verdoppeln. Demnächst stoßen Standorte in Düren, Bad Vilbel, Hannover, Usedom oder Zwickau zur Dorint Familie. Vor allem durch den vermehrten Abschluss von risikominimierten Franchise-Verträgen ist dabei ein kontrolliertes Wachstum gesichert bei weiterhin profitablen Pacht- und Managementverträgen. Die Konzentration der Erweiterung liegt auf den deutschsprachigen Kernmärkten der Region Deutschland, Österreich, Schweiz. „Zudem wollen wir dort sein, wo unsere Gäste sind, also nicht nur in A-, sondern auch in B- und C-Lagen. Das kürzlich übernommene, renommierte Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg ist dafür beispielhaft“, so Unternehmenschef Karl-Heinz Pawlizki. (SZ)

zur Startseite