Dorffest mit Public Viewing In Steinigtwolmsdorf ist vom 13. bis 15. Juli eine Menge los – auch für Fußballfans.

Public Viewing - auch ohne Deutschland-Fähnchen - gibt es beim Dorffest in Steinigtwolmsdorf. © dpa

Steinigtwolmsdorf. Die Steinigtwolmsdorfer feiern ihr Dorffest vom 13. bis 15. Juli mit mehreren Höhepunkten. So werden am Sonnabend das Spiel um Platz 3 der Fußballweltmeisterschaft und am Sonntag das Finale auf einer großen LED-Leinwand übertragen, teilen die Veranstalter mit. Nach dem Endspiel findet eine Finalparty statt – vor dem Abschlussfeuerwerk mit musikalischer Umrahmung.

Darüber hinaus fahren die Steinigtwolmsdorfer für ihr Fest viel auf. Am Eröffnungsabend am Freitag erleben die Besucher zunächst ein Showprogramm des Steinigtwolmsdorfer Karnevalvereins Birkgut, anschließend legt DJ Halbsteiv zur Partynacht auf. Akteure auf der Bühne im Festzelt am Sonnabendabend sind die Rockpiraten aus Weimar. Der Sonntag startet mit Frühschoppen und Handwerkermarkt. (SZ)

zur Startseite