Dorffest im Zeichen des Dorfklub-Jubiläums

In diesem Jahr besteht der Dorfklub „Am Weinberg“ in Schmeckwitz 20 Jahre. Diesem Jubiläum gewidmet ist das diesjährige Dorffest, das am Wochenende vom 13. bis 15. Juli stattfindet. Eröffnung ist Freitag 19 Uhr mit Bierfassanstich. Am Sonnabend findet um 15 Uhr das Kinderfest mit Spiel, Spaß, Tombola und Überraschungen statt. Um 20 Uhr folgt Tanz mit der Melodia Diskothek und DJ Nellski. Sonntag ist 10 Uhr Frühschoppen. Um 14 Uhr folgt die ökumenische Andacht in der evangelischen Kirche. Daran schließt sich ein buntes Programm mit Kaffee und Kuchen an. (SZ)

zur Startseite