Dojang Bautzen in Leipzig erfolgreich

Mit zahlreichen Urkunden und Medaillen kehrte der Nachwuchs vom Taekwondo Dojang Bautzen (Foto) kürzlich von der Lipsiade in Leipzig zurück. Mit insgesamt zwölf Kindern und neun Helfern waren die Spreestädter in ihrer Sportart der Verein mit den meisten Teilnehmern. Die Wettkämpfe werden von Freitag bis Sonntag in anderen Sportarten fortgesetzt. In der Messestadt wetteifern über 5 000 junge Sportlerinnen und Sportler in 30 Sportarten um Medaillen und Bestmarken. (cl)Foto: C. Lange

