Döbelnerinnen landen auf dem Treppchen

Die Formation „Emotions“ des Kinder- und Jugend Sportclubs (KJSC) Döbeln hat die Saison in der Oberliga Süd/Ost 2 Jazz Modern Dance mit dem dritten Platz abgeschlossen. In den ersten drei Turnieren landete das Team jeweils auf diesem dritten Platz. Im vierten und letzten Turnier reichte es „nur“ zum fünften Rang, doch brachte der keine Verschlechterung in der Tabelle mit sich. In der gleichen Staffel belegte das KJSC-Team „inhale“ den fünften Platz.

In der Regionalliga Süd/Ost kam die Formation „Akzep.Tanz“ auf dem fünften Platz ein. Beste Platzierung war der zweite Rang beim zweiten Turnier in Saalfeld.

Noch besser verlief die Saison für „Skip“ in der Jugendverbandsliga Süd/Ost 2. Dreimal landete die Formation auf dem zweiten Platz, um sich beim eigenen Turnier in Döbeln den Spitzenplatz zu sichern (DA berichtete). Damit liegt das Team in der Endabrechnung auf dem Vizerang.

zur Startseite