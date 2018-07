Döbelner holt Meistertitel

Der Döbelner Benjamin Bauer wurde in Heilbronn Deutscher U23-Meister im Dreisprung.Foto: Ralf Görlitz © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Zwei Leichtathleten als dem Altkreis Döbeln haben bei den Deutschen U23-Meisterschaften in Heilbronn hervorragend abgeschnitten. So holte der für den LAC Erdgas Chemnitz startende Simselwitzer Benjamin Bauer mit 15,93 m den Titel im Dreisprung.

„Ich hab schon damit geliebäugelt, war der Favorit, auch wenn mir ein paar starke Jungs im Nacken saßen. Letztendlich konnte ich aber zeigen, was ich drauf habe, und gewinnen.“, sagte er dem Döbelner Anzeiger. In zwei Wochen startet Bauer in London beim World-Cup und dann bei den Deutschen Meisterschaften, wo er sich Bronze vorgenommen hat. Für die zweite Medaille aus der Region sorgte die für den LV 90 Erzgebirge startende Gersdorferin Sarah Schmidt. Mit 17,20 m wurde die Vizemeisterin im Kugelstoß. (DA/dwe)

zur Startseite