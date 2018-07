Diskussion um marodes Schulhaus Die Grundschule Kötzschenbroda bekommt einen Anbau und wird saniert. Bis alles fertig ist, vergehen aber noch Jahre.

So soll die Grundschule Kötzschenbroda ab Sommer 2023 aussehen. Geplant ist ein Anbau an der Westseite mit zweitem Treppenhaus und Toiletten. Während des Baus müssen Schüler und Lehrer ausziehen. Einige Stadträte fordern, dass bauliche und brandschutztechnische Mängel im Gebäude schon eher behoben werden.



Radebeul. Das Schulhaus in der Harmoniestraße in Kötzschenbroda ist in die Jahre gekommen. Über 180 Grundschüler werden dort unterrichtet. Der Brandschutz ist jedoch nicht auf dem heutigen Stand, ein zweiter Fluchtweg fehlt und um auf Toilette zu gehen, müssen die Schüler über den Hof. In der letzten Stadtratssitzung hat Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) nun präsentiert, wie sich das ändern soll. Das Schulhaus bekommt einen modernen Anbau an der Westseite. In dem sollen ein zweites Treppenhaus und Sanitäranlagen auf jeder Etage untergebracht werden.

Auf Entwürfen ist ein schickes Glastreppenhaus und ein in verschiedenen Grautönen gescheckter Anbau zu sehen. Gute Neuigkeiten, könnte man meinen. Doch unter den Stadträten stieß das Vorhaben trotzdem nicht nur auf pure Begeisterung. Denn es gibt einen entscheidenden Kritikpunkt: Bis der Anbau steht, vergehen noch mindestens fünf Jahre. Mehr als eine ganze Grundschulgeneration muss also noch unter den jetzigen Bedingungen lernen. Stadträtin Christine Renger (Bürgerforum/Grüne) monierte, dass auch der Brandschutz im Schulhaus erst in den nächsten Jahren auf den neuesten Stand gebracht werde. „Die Eltern machen sich aber jetzt Sorgen um ihre Kinder“, sagte sie.

SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Gey erklärte, dass er sein Kind nicht in diese Schule schicken würde und forderte ein kurzfristiges Programm, um die größten Mängel im Gebäude schon eher abzustellen. Auch Jan Mücke von der FDP nannte den Zustand der Schule „peinlich“. Die Stadt habe die Sanierung zu lange versäumt.

Die Stadt erklärt die lange Planungszeit unter anderem mit der baufachlichen Prüfung durch die Sächsische Aufbaubank, die nötig ist, um Fördermittel zu erhalten. Wegen der hohen Kosten des Projekts von geschätzten rund 2,7 Millionen Euro müssten außerdem die Bauaufträge europaweit ausgeschrieben werden. Der eigentliche Bau soll dann eineinhalb Jahre dauern.

Feststeht schon jetzt, dass während der Bauzeit kein Unterricht in dem Gebäude stattfinden kann. „Ab 2021 muss die Grundschule verlagert werden“, sagte OB Wendsche. Der Schulweg wird dann für viele länger werden. Denn in der Nähe sei kein Platz für eine Übergangsschule inklusive ausreichend großer Freianlage, so Wendsche. Platzkapazitäten gibt es stattdessen beispielsweise in Radebeul-Mitte gegenüber der Landesbühnen, wo früher die Theaterwerkstätten standen. Das Areal dort will die Stadt ohnehin für mögliche Schulgebäude freihalten. Noch stehe der Ausweichort nicht fest, sagte Wendsche. Dass die Kötzschenbrodaer Grundschüler nach Mitte müssen, sei aber nicht ausgeschlossen.

Ärger über ein veraltetes Schulhaus hat es nicht nur in der Grundschule, sondern auch in der Oberschule Kötzschenbroda schon mehrfach gegeben. Die Oberschüler bekommen bis zum Sommer 2023 ein komplett neues Schulgebäude (SZ berichtete). Es wird dort gebaut, wo jetzt noch die Kindertagesstätte Harmoniestraße steht. Zum Neubau des Kindergartens an einer anderen Stelle, gebe es noch keine abschließenden Pläne, sagte Wendsche. Dafür sei aber noch genügend Zeit, betonte das Stadtoberhaupt. Klar ist aber, dass das jetzige Oberschulgebäude nach dem Umzug der Schüler in den Neubau als Hort dienen soll.

Zuletzt hatte es deswegen Sorgen gegeben, dass die Grundschüler und Hortkinder dann weniger Platz zum Spielen im Freien haben. Denn bisher befindet sich der Hort in der Wilhelm-Eichler-Straße, wo ein sehr großes Gelände von über 6 000 Quadratmeter zur Verfügung steht. Das werde sich dort in Zukunft aber auch ändern, sagte Wendsche. Denn langfristig ist neben der evangelischen Grundschule ein Anbau geplant und es gibt den Wunsch, dort irgendwann noch eine Turnhalle zu bauen.

Den Grundschülern und Hortkindern soll an der Harmoniestraße künftig eine Freifläche von rund 4 800 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Das Gelände wird größer, weil ein Grundstück nebenan, auf dem ein Gebäude abgerissen wird, dazu kommt. Zur neuen Oberschule werden Außenanlagen von 1 990 Quadratmetern gehören.

