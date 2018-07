Dieb schlägt auf Ladendetektiv ein In einem Einkaufsmarkt in Waldheim sind zwei Männer beim Stehlen ertappt worden. Als sie zur Rede gestellt werden, wehrt sich einer der beiden heftig.

Waldheim. Ein ertappter Ladendieb hat sich in Waldheim gewaltsam gegen einen Ladendetektiv zur Wehr gesetzt und dabei auch einen Kunden verletzt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hatten der Täter und sein Komplize versucht, in einem Einkaufsmarkt an der Hauptstraße Waren zu stehlen. Dies blieb jedoch nicht unbemerkt. Als der Ladendetektiv die Männer zur Rede stellte, schlug einer der beiden auf den 48-Jährigen ein. Danach rannten beide davon, wobei sie auch einen 82-jährigen Kunden im Markt umrannten, der dadurch stürzte. Der Detektiv sowie der 82-Jährige wurden verletzt.

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Daher sucht die Polizei nun öffentlich nach den Unbekannten und bittet Zeugen, die weitere Angaben zu den Tätern machen können, sich zu melden. Einer der Täter wird als 1,65 Meter groß und etwa 16 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur und schwarze kurze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarze Jogginghose und schwarzen Schuhe. Der zweite Unbekannte war etwa 1,75 Meter groß und etwa 18 Jahre alt. Er war schlank und hatte schwarze halblange glatte Haare. Bekleidet war er wie der erste Täter. Beide sollen deutsch mit osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Döbeln unter 03431/6590 entgegen. (DA)

