Die Wucht der Bilder Nach der Erdogan-Affäre steht Mesut Özil in der Kritik. Nun irritiert Manager Oliver Bierhoff mit einem Schlingerkurs.

Die späte Einsicht des Oliver Bierhoff (r.): Man hätte überlegen müssen, auf Mesut Özil bei der WM zu verzichten. Das sagt der DFB-Direktor jetzt. © Markus Ulmer

Schon im Trainingslager in Südtirol war Mesut Özil auf Tauchstation gegangen. Er bitte um Verständnis, das aus seiner Sicht alles gesagt sei, entschuldigte DFB-Pressesprecher Jens Grittner den in die Kritik geratenen Profi. Es war wohl die letzte Gelegenheit, die Debatte zu beenden nach dem umstrittenen Besuch zweier deutscher Nationalspieler beim türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Während die anderen 21 WM-Fahrer unter Sonnenschirmen am Pool des Mannschaftshotels über Fußball plauderten, durfte Özil am Medientag schwänzen. Und Gündogan beteuerte nur vor ausgewählten Journalisten, es sei „nie das Thema“ gewesen, ein politisches Statement zu setzen.

Jetzt, gut vier Wochen später und nach dem Aus bei der WM, räumt Oliver Bierhoff Fehler in der Aufarbeitung der Affäre ein. Mit drei bemerkenswerten Sätzen geht der DFB-Direktor auf Distanz zu Özil. „Wir haben Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft bislang noch nie zu etwas gezwungen, sondern immer versucht, sie für eine Sache zu überzeugen“, erklärt Bierhoff im Welt-Interview. „Das ist uns bei Mesut nicht gelungen. Und insofern hätte man überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet.“

Am Freitag ruderte Bierhoff jedoch zurück, lässt über die Bild-Zeitung verlauten, dass er sich „offenbar falsch ausgedrückt“ habe, seine Aussagen „missinterpretiert“ worden seien. „Sie bedeuten in keinem Fall, dass es im Nachhinein falsch gewesen sei, Mesut mitzunehmen.“ Der Schlingerkurs in der Affäre geht nach dieser fragwürdigen Rolle rückwärts weiter. Seine Äußerungen im Interview, das räumte Bierhoff am Freitagabend im ZDF ein, wurden – wie üblich – vor der Veröffentlichung durch ihn selbst autorisiert. Zudem hätten es drei weitere Personen gelesen.

Bierhoff korrigiert sich also. „Was ich sage, ist, dass wir im Vorfeld vor der Frage standen, ob er aus sportlichen Gründen mitfährt. Wir haben uns bewusst für ihn entschieden. Und dazu stehen wir auch.“ Ein Ende der DFB-Karriere für Özil habe er nicht andeuten wollen. „Aber klar ist, Mesut wird auch in Zukunft genauso sportlich beurteilt wie jeder andere Spieler auch.“

Der DFB hatte die Wucht der Mitte Mai in London entstandenen Bilder von Özil und Gündogan mit dem umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan offensichtlich unterschätzt. Er glaube zwar, „die Tatsache, dass Mesut und Ilkay die Fotos gemacht haben, hat die Mannschaft nicht so sehr beschäftigt. Aber die Debatte war nachhaltig. Im Rückblick würde ich versuchen, dieses Thema noch klarer zu regeln“, sagte Bierhoff in dem Interview. Er schränkte allerdings ein, dass „Mesut das, was von ihm erwartet wurde, aus bestimmten und offensichtlichen Gründen so hätte nicht sagen können“.

Bundespräsident will Brücke bauen

Selbst wenn er sich geäußert hätte, wäre die Sache nicht erledigt gewesen, meint Bierhoff. „Ilkay Gündogan hat gesprochen und hat sich auch sehr geöffnet. Trotzdem ist er ebenso und weiterhin hart kritisiert worden.“ Wie Özil wurde auch Gündogan bei den Testspielen von vielen deutschen Fans ausgepfiffen. Daraufhin waren ihnen Mitspieler wie Verantwortliche demonstrativ zur Seite gesprungen. Bierhoff mahnte damals: „Man muss verstehen, wie Türken ticken.“ Und DFB-Präsident Reinhard Grindel forderte: „Menschen können Fehler machen. Ich bitte, das Maß zu wahren und maßvoll zu reagieren.“

Der Verband organisierte für die beiden Spieler ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor dem Pokalfinale in Berlin. Das sollte als Bekenntnis für Deutschland gewertet werden. „Wenn jemand einen Rückweg sucht, soll man helfen. Eine Brücke zu bauen, so verstehe ich meine Rolle“, sagte Steinmeier anschließend im Interview der Wochenzeitung Die Zeit. Ob sie sich entschuldigt hätten, sei „eine Interpretationsfrage“. Sie hätten „jedenfalls erkannt, dass es gut für sie ist, sich zu diesem deutschen Staat und ihrem loyalen Verhältnis zu ihm zu bekennen und das entstandene Bild zu korrigieren.“

Das ist jedoch nur bedingt gelungen. Vielmehr wurde Özil zu einer Symbolfigur für das Scheitern des Titelverteidigers in Russland. Nun schien es so, als habe ihn Bierhoff als Sündenbock auserkoren. Wobei Özil von Gündogan unterscheidet, dass er beharrlich schweigt. Gündogan hatte bei dem Termin mit Erdogan ein Trikot seines Vereins Manchester City überreicht mit der Aufschrift: „Mit Respekt für meinen Präsidenten.“ Es sei „ein tiefer Schlag“ für ihn gewesen, dass es so dargestellt wurde, als ob „wir nicht integriert seien und nicht nach deutschen Werten leben würden“.

Özil schließt einen Rücktritt angeblich aus. Löw hat ihn in den vergangenen Jahren gegen alle Widerstände protegiert. Bis zum ersten Länderspiel am 6. September in München gegen Frankreich muss der Bundestrainer aber eine weitreichende Entscheidung treffen. (sid, dpa, SZ/-ler)

