Die Verfolgungsjagd war erst mit dem Crash beendet

Zoll-Beamte gehörten zu den ersten Einsatzkräften, die an der Unfallstelle bei Burgneudorf eintrafen. Hier nehmen sie das Fahrzeug in Augenschein, mit dessen Flucht das spätere Unfall-Drama mit mehreren Verletzten seinen Anfang nahm. Foto: HoyFoto

Mehrere Einwohner von Burgneudorf sind am Montagabend Zeugen der Auto-Verfolgungsjagd geworden, die mit einem fürchterlichen Crash an der Kreuzung hinterm Ortsausgang in Richtung Burghammer endet. Drei Personen hatten dabei zum Teil schwere Verletzungen erlitten.

Am Redaktions-Telefon meldete sich gestern eine Anwohnerin der Hauptstraße. Die war verwundert über die Schilderung der Geschehnisse, nachdem sich der spätere Unfallverursacher einer Kontrolle durch den Zoll entzogen hatte und davongefahren war. „Die Beamten folgten zunächst, verloren später aber den Sichtkontakt und brachen daraufhin ihre Nacheile ab“, so die lautete Formulierung im Polizeibericht.

Das hört sich so an, als habe keine Verfolgungsjagd mehr stattgefunden, als es zum Unfall kam. Die Anruferin allerdings hat sehr wohl eine solche beobachtet. Sie war gerade nach Hause gekommen, als ein dunkles Fahrzeug (der flüchtige Opel Vectra) mit mindestens 200 km/h durch den Ort gerast sei. Nur wenige Sekunden später jagten mit ebenfalls hoher Geschwindigkeit ein Zivilfahrzeug und ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht vorbei, die das vorausfahrende Auto ganz eindeutig verfolgten, so die Anruferin. „Mir stockte der Atem, wie die hier durchgerast sind.“

Ihre Befürchtung, dass wohl gleich etwas passieren würde, wurde nur wenige Augenblicke später zur Realität, als sie es in der Ferne heftig krachen hörte ... „Es kann nicht sein, dass man Leib und Leben von Unbeteiligten riskiert“, kritisierte die Anruferin die Verfolgungsjagd, bei der Einsatzkräfte mit so hoher Geschwindigkeit durch den Ort unterwegs gewesen sind.

Astrid Pinz, Sprecherin des für den Einsatz zuständigen Hauptzollamtes Frankfurt/Oder, bestätigte gestern auf TAGEBLATT-Nachfrage, dass die Verfolgung des flüchtigen Fahrzeuges tatsächlich weitergegangen ist, obwohl kein Sichtkontakt mehr bestanden hat. Offenbar war die Formulierung im Polizeibericht nicht ganz glücklich gewählt. Laut ihrer Auskunft haben Zoll-Beamte den verdächtigen Opel Vectra in Proschim gestoppt. Als sie sich dem Fahrzeug nähern wollten, habe der Fahrer plötzlich Gas gegeben. Daraufhin nahm der Zoll die Verfolgung auf. Auch die Bundes- und Landespolizei wurde um Unterstützung gebeten. Die Flucht des Vectra-Fahrers führte über die B 156, Schwarze Pumpe und die Südstraße bis zum Kreisverkehr bei Spreewitz. „Dort haben unsere Kollegen den Sichtkontakt verloren.“ Die Verfolgung wurde aber nicht abgebrochen, so die Zoll-Sprecherin, sondern mit reduziertem Tempo nach Verdacht in Richtung Burgneudorf fortgesetzt, mit Blaulicht und immer noch höherer Geschwindigkeit.

Wenn auch wahrscheinlich nicht mit 200 km/h in der Ortslage, so waren die Verfolgerfahrzeuge doch immerhin so schnell, das Anwohner erschrocken und besorgt reagierten. Am Unfallort traf der Zoll kurz nach dem Crash ein. Anwohner hatten bereits Rettungskräfte hinformiert, so der Kenntnisstand von Astrid Pinz. Ihre Kollegen riefen die Polizei hinzu.

Für Einsatzkräfte, so erklärte Polizeisprecher Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz, gelten unter bestimmten Voraussetzungen Sonder- und Wegerechte. Dazu gehöre auch, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sein zu dürfen. Bei alledem spiele aber immer auch das Thema der Verhältnismäßigkeit eine Rolle.

