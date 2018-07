Die SZ verlost zehn Freikarten für Filmnacht Die Tickets gelten für den Streifen „Black Panther“ am Freitagabend. Die ersten Anrufer gewinnen.

Beim Film „Black Panther“ am Freitag am Elbufer ist Action garantiert. © Robert Michael

Radeberg/Dresden. Die Dresdner Filmnächte mit der atemberaubenden Kulisse und tollen Filmen ist ein Muss für Kinofans. Immer mit dabei: die Brauerei Radeberger mit mehreren Ausschankwagen. Als Partner der Filmnächte lädt die Brauerei zur „Radeberger Hollywood-Filmnacht“ ein. Sie findet am Freitag, 6. Juli, statt. Gezeigt wird ab 21.30 Uhr der Streifen „Black Panther“. Einlass ist ab 20 Uhr. In dem actionreichen Film kehrt Black Panther (Chadwick Boseman) nach gewonnenem Kampf zurück in seine afrikanische Heimat Wakanda. Er bereitet sich darauf vor, seinen Platz als König einzunehmen. Der Söldner Erik Killmonger (Michael B. Jordan) will ihm die Regentschaft jedoch streitig machen und sucht sich für sein Vorhaben Unterstützung beim zwielichtigen Waffenschieber Ulysses Klaue (Andy Serkis). Um seine Position als König zu bewahren, tut sich der Held mit CIA-Agent Everett K. Ross (Martin Freeman) zusammen. Unterstützt von einer exzellent ausgebildeten Kriegerinnentruppe, und seiner Exfreundin Nakia (Lupita Nyong’o), nimmt der Black Panther den Kampf gegen die Schurken auf. Für den Film verlost die SZ fünfmal zwei Freikarten. Die Tickets werden von der Radeberger Brauerei bereitgestellt. Interessenten rufen am morgigen Donnerstag um 14 Uhr in der Lokalredaktion Radeberg an. Die ersten Anrufer gewinnen die Tickets. Sie werden dann per E-Mail zugesandt. (SZ)

Verlosung der Freikarten am Donnerstag um 14 Uhr unter 03528 48995910. Die ersten Anrufer gewinnen die Tickets.

