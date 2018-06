Die Schlange verlässt Dynamo

Niklas ist ein sehr talentierter Spieler und ich bin mir sicher, er wird irgendwann Bundesliga spielen. Er wechselt von einem Zweitligisten zu einem anderen Zweitligisten. Eine Garantie für den Kölner Aufstieg gibt es nicht und wenn man mal die monetären Aspekte vernachlässigt, so stellt sich die Frage, welche Beweggründe hinter seinem Wechsel stecken. Die Art und Weise wie Markus Anfang Fußball spielen lässt war sicher eine starke Motivation. Das wird natürlich nicht in der Öffentlichkeit so verkündet, jedenfalls jetzt noch nicht, denn dies würde ja ein eher schlechtes Licht auf die Entwicklungsmöglichkeiten bei Dynamo werfen. Nach dem Verlauf der letzten Saison und den Aussichten auf die nächste, kann ich die Entscheidung von Niklas sehr gut nachvollziehen und wünsche ihm nur das Beste.