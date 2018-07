Die neue Einigkeit in Sachen Krone Zum Kauf des Areals ging es in der Stadt Bautzen lange hin und her. Nun gibt es einen gemeinsamen Nenner – aber zur Zukunft unterschiedliche Positionen.

Könnten bald der Stadt gehören: Die Stadthalle Krone, der Parkplatz an der Töpferstraße und das Haus Steinstraße 15 sollen im Paket veräußert werden. Die Berliner Eigentümer haben jetzt grünes Licht für einen Verkauf an die Stadt Bautzen gegeben.

Das Haus Steinstraße 15.

Bautzen. Was lange währt, wird gut? Zumindest ist jetzt der Weg frei für den Kauf des Krone-Areals durch die Stadt. Das bestätigt Alexander Kindermann, geschäftsführender Gesellschafter der Onnasch-Gruppe. Demnach haben die drei Gesellschafter jetzt dem Verkauf an die Stadt Bautzen zugestimmt. Obwohl laut Kindermann noch vier konkrete Angebote anderer Bewerber vorliegen, die zum Teil mehr zahlen würden. „Aber ich habe von Anfang an die Stadt präferiert“, so Kindermann.

Ende 2016 hatte die Onnasch-Gruppe verkündet, sich aus Bautzen zurückziehen zu wollen. Seitdem stehen die Stadthalle Krone, der angrenzende Parkplatz und mehrere Häuser an der Steinstraße zum Verkauf. Und seitdem wird in Bautzen leidenschaftlich darüber diskutiert, ob die Stadt das Areal kaufen soll oder nicht.

Vor allem OB Alexander Ahrens (SPD) trat mit Verweis auf einen zu hohen Kaufpreis und zu hohe Folgekosten gleich auf die Bremse. Stadträte mehrerer Fraktionen wollten dagegen die Chance, ein Grundstück in dieser Größe und exponierten Lage zu erwerben, nicht so ohne Weiteres aus der Hand geben. Der drohende Verlust der Krone als Veranstaltungssaal mobilisierte weitere Kräfte. So bildete sich eine Bürgerinitiative, die sich vehement für den Erhalt der Krone einsetzt.

Nach monatelangem Hin und Her wurde in der vorigen Woche schließlich Einigkeit demonstriert. OB, Stadträte und die Chefin der Bautzener Wohnungsbaugesellschaft, die zuvor bereits mit den Berliner Eigentümern verhandelt hatte, unterschrieben eine gemeinsame Erklärung mit dem Tenor: „Wir haben die Absicht, das Krone-Areal zu erwerben.“

Dass es zu dieser Einigung kommt, „habe ich so nicht erwartet“, sagt Karsten Vogt, CDU-Fraktionschef im Stadtrat. Zusammen mit FDP und Bürger Bündnis Bautzen habe seine Fraktion auf diese Erklärung gedrängt. Er sei sehr froh darüber, dass sich auch die Stadträte der anderen Fraktionen angeschlossen haben. Das unterstreicht auch Mike Hauschild von der FDP, wenngleich er mit dem ausgehandelten Kaufpreis nicht zufrieden ist. Da habe sich aus seiner Sicht zu wenig bewegt.

Zuletzt war von 2,2 Millionen Euro die Rede, in der Erklärung haben die Unterzeichner schließlich 2,1 Millionen als Limit festgesetzt. Damit geht Onnasch laut Kindermann auch mit. Man sei quasi beim alten Preis geblieben. „Wir geben dafür aber noch die Steinstraße 15 dazu.“ Das Haus beherbergte einst das alte Hotel Krone beziehungsweise später Stadt Bautzen. Heute befinden sich im Erdgeschoss kleine Ladenlokale, darüber Büros, Teile stehen leer.

Testlauf als Veranstaltungshaus

Das Paket zu diesem Preis sei der gemeinsame Nenner, auf den man sich habe einigen können, um als Stadt selbst Einfluss auf die Entwicklung an dieser Stelle nehmen zu können, bestätigt SPD-Fraktionschef Roland Fleischer. „Wir waren nie gegen den Kauf des Areals“, betont er. Es sei aber immer eine Frage des Preises und der Folgekosten gewesen. Und dort ist dann der gemeinsame Nenner zu Ende. Denn zur Zukunft gibt es nach wie vor unterschiedliche Positionen. So plädieren CDU, FDP und Bürger Bündnis Bautzen dafür, die Krone als Stadthalle zunächst für drei Jahre weiterzubetreiben. In dieser Zeit soll getestet werden, was an Veranstaltungen möglich ist und ob die Krone für die Stadt „einen kulturellen Mehrwert“ bringt, wie es Karsten Vogt ausdrückt. „Abgerissen ist schnell. Wir wollen der Krone eine Chance geben.“ Fürs Marketing solle jemand Externes gesucht werden.

Laut Karl-Heinz Lehmann vom Bürger Bündnis Bautzen müsse sich in dieser Zeit zeigen, ob die Krone wirtschaftlich zu betreiben ist. Es dürfe auf keinen Fall ein Fass ohne Boden werden. Lehmann verweist auf das inzwischen geschlossene Kulturhaus in Bischofswerda, für das der Landkreis viele Jahre Zuschüsse gab.

Für Roland Fleischer von der SPD steht hingegen schon fest, dass die Krone als Stadthalle keine Chance mehr hat. „Einen Weiterbetrieb wird es mit uns definitiv nicht geben. Das wäre rausgeschmissenes Geld, das wir an anderer Stelle brauchen.“ Für Fleischer ist die Krone „ein kaputter Schuppen“. Aus seiner Sicht solle nach dem Kauf in Ruhe überlegt werden, was aus dem Areal werden soll. Eine Altenpflegeeinrichtung, wie sie ein anderer Kaufinteressent dort bauen will, sehe er gar nicht so negativ. Einen Einkaufsmarkt brauche die Stadt dagegen an der Stelle nicht.

Auch wenn der Kauf durch die Stadt tatsächlich über die Bühne gehen sollte, wird die Krone also weiter für Diskussionsstoff in Bautzen sorgen.

