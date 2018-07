Die Grundschule heißt jetzt Lernoase Mit 108 Vorschlägen bewiesen die Boxberger Grundschüler viel Fantasie. Aus vier Favoriten traf der Gemeinderat die Wahl.

Namensvorschläge für die Boxberger Grundschule – einer davon setzte sich durch. © Joachim Rehle

Es war eine hochemotionale Sache und spannend bis zum Schluss. Am letzten Schultag verkündete Bürgermeister Achim Junker vor den aufgeregten Kindern, dass die Grundschule in Boxberg künftig Lernoase heißt. Der Vorschlag stammt von Thea Sommer. Die überaus schüchterne Erstklässlerin genoss es, einmal im Mittelpunkt zu stehen. Die anderen Kinder, deren Vorschläge in die Endauswahl gekommen waren, nahmen es sportlich. Nils zum Beispiel erklärte, er sei froh, dass er überhaupt mitmachen durfte. Er hätte seine Schule am liebsten Grundschule der Wald- und Heidedörfer benannt. In Vorarbeit für sein Plakat war er mit seinem Vati mit dem Fahrrad alle 18 Ortsteile der Großgemeinde Boxberg abgefahren und hatte die Ortsschilder fotografiert.

Alles in allem kamen 108 Vorschläge zusammen. Nach demokratischen Regeln wurden in der ersten Runde zunächst 20 ausgewählt. In der zweiten Runde blieben vier übrig: Grundschule der Wald- und Heidedörfer, Lernoase, Kleine Findlinge und Einmaleins. Mit diesen Vorschlägen waren die Kinder bei Hauptamtsleiter Arian Leffs und begründeten ihre Ideen. Die Endauswahl blieb dann dem Verwaltungsausschuss vorbehalten. Wie Schulsozialarbeiterin Ricarda Valentin sagt, sei die Entscheidung den Gemeinderäten alles andere als leicht gefallen. Während bei den Kindern die Freude riesengroß war, war die Reaktion der anwesenden Eltern über die Entscheidung doch eher verhalten. In einer Online-Abstimmung hatte die Mehrheit der Eltern mit Grundschule am Bärwalder See einen eigenen Vorschlag gemacht. Bürgermeister Achim Junker kündigte an, dass man eine Möglichkeit finden werde, den Namen Lernoase öffentlichkeitswirksam zu präsentieren.

zur Startseite