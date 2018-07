Dresdner Geschichte Die „Elektrische“ fährt und fährt Dresden ist eine Stadt der Straßenbahnen. Vor 125 Jahren ist die erste elektrisch angetrieben durch die Stadt gefahren.

Haben fast zeitgleich Geburtstag: Nur wenige Wochen nach Fertigstellung des Blauen Wunders überquerte die erste elektrische Dresdner Straßenbahn darauf die Elbe. © Archiv der Dresdner Verkehrsbetriebe

Die Straßenbahn in Dresden nimmt weiter Fahrt auf. „Wir wollen das Streckennetz weiter ausbauen“, erklärt der Betriebsvorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe, Lars Seiffert. So ist unter anderem eine neue Strecke von Löbtau nach Strehlen vorgesehen. Vor 125 Jahren rollte am 6. Juli 1893 in Dresden die erste elektrische Bahn vom Schloßplatz in das 5,4 Kilometer entfernte Blasewitz.

Pferdebahnen waren in Dresden schon seit 1872 unterwegs. Die erste Strecke führte von Blasewitz zum Pirnaischen Platz im Zentrum der damals 180 000 Einwohner zählenden Stadt und wurde später bis nach Plauen verlängert. Von 1880 an wird das Streckennetz von dem britischen Unternehmen „Tramways Company of Germany“ systematisch erweitert. Ende 1883 gibt es zehn Bahnlinien. Doch es gibt Unstimmigkeiten mit der Stadt und so erhält 1889 mit der „Deutschen Straßenbahngesellschaft“ Dresdner Kapitalgeber ein weiteres Unternehmen eine Konzession. Deren rote Wagen konkurrieren fortan in den Straßen mit den gelben der Tramways Company.

Der König fährt mit

Doch die Pferdebahnen sind ein Auslaufmodell. Sie sind der steigenden Bevölkerungszahl nicht gewachsen. Deshalb sehen sich die Verkehrsunternehmen Ende der 1880er-Jahre nach neuen Antriebsmöglichkeiten um. Dabei rückt auch die Elektrizität immer mehr in den Blick. Der Erfinder Werner von Siemens stellt 1879 auf der Berliner Gewerbeausstellung erstmals eine elektrisch betriebene Schienenbahn vor, das Unternehmen Siemens & Halske eröffnet in der Reichshauptstadt 1881 die erste öffentliche elektrifizierte Straßenbahnlinie der Welt. Und so baut es ab 1892 im Auftrag der „Deutschen Straßenbahngesellschaft“ am Tatzberg in der Johannstadt eine mit zwei Kesseln und zwei Dampf-Dynamomaschinen ausgestattete Energiestation für eine elektrische Straßenbahn in Dresden. Eine Oberleitung wird gezogen. Die Strecke, die spätere Linie 18, führt vom Schloßplatz über das Terrassenufer, die Sachsenallee und die Pfotenhauer Straße zum Schillerplatz in Blasewitz und wenig später über die fertiggestellte Loschwitzer Brücke, das Blaue Wunder, bis zum Körnerplatz in Loschwitz. Noch vor dem offiziellen Betriebsbeginn kommt am 26. Juni König Albert zu Besuch und unternimmt im Wagen mit der Nummer 100 eine Probefahrt. Für den Fahrbetrieb stehen 12 Triebwagen mit je 14 Sitz- und 16 Stehplätzen bereit. Hinzu kommen 9 offene Sommerwagen als Anhänger mit je 50 Plätzen. Zeitweilige Experimente mit einer unterirdischen Stromzuführung oder gar Akkumulatoren werden später aufgegeben.

„Für die Dresdner war das damals ein wenig ungeheuerlich, wie die Bahn ohne Pferde funktionierte“, sagt DVB-Vorstand Seiffert. „Elektrizität war vielen Menschen damals noch unbekannt und geheimnisvoll.“ Die Energiestation geht schon ein Jahr später in den Besitz der Stadt über, die sie zum Kraftwerk Ost weiter ausbaut und mit der Energie unter anderem auch die erste elektrische Straßenbeleuchtung versorgt. Die Tramways Company wandelte sich 1894 in das deutsche Unternehmen „Dresdner Straßenbahn“ und stellt ebenfalls auf Strom um. Um 1900 ist die Straßenbahn in Dresden komplett elektrisch. Fünf Jahre später übernimmt die Stadt die beiden Straßenbahn-Gesellschaften und kann nun Tarife, Linien und Strecken selbst gestalten.

Zunehmend wird auch das Umland in das Straßenbahnnetz einbezogen. 1911 fährt die Bahn bis zum Schänkhübel nach Klotzsche. 1909 werden Zonentarife eingeführt. Der Fahrpreis für vier Teilstrecken liegt bei zehn, für sechs Teilstrecken bei 15 Pfennig. 1912 werden 158 Millionen Fahrgäste gezählt, fast ein Drittel mehr als 1909. Während des Ersten Weltkrieges übernehmen zunehmend Frauen die Jobs der Männer im Schaffnerdienst und werden später auch Fahrerinnen. Die ersten neuen Straßenbahntypen werden entwickelt, produziert und auf die Schiene gebracht. Einige der damaligen Wagen sind teilweise noch bei Einführung der Tatra-Wagen 1968 im Sonderverkehr im Einsatz. MAN-Triebwagen bringen allmählich auch etwas Komfort. So soll eine elektrische Heizung das Mitfahren auch im Winter angenehm machen. Die Plattformen mit den Führerständen werden verglast. Die Fahrer sind so Wind und Wetter nicht mehr direkt ausgesetzt. Dennoch sind Fausthandschuhe, Pelzmantel und Pelzmütze in der kalten Jahreszeit weiter unverzichtbar.

Der „Hecht“ setzt neue Maßstäbe

Nachdem die Dresdner Straßenbahn 1930 als Aktiengesellschaft abermals neu geordnet worden ist, bringt das Unternehmen im Herbst 1931 den vierachsigen „Großen Hecht“ in den Verkehr. Der 15 Meter lange Wagen erregt Aufsehen. Den Namen verdankte er den stark zugespitzten Front- und Heckteilen, mit denen die Wagen auch in engen Kurven aneinander vorbeifahren konnten. Der Ingenieur Alfred Bockemühl hatte den Hecht zusammen mit dem Sachsenwerk und der Waggonfabrik Niesky entwickelt. Der Fahrer sitzt dort in einer beheizbaren Kabine und bediente die Bahn per Knopfdruck statt durch die bis dahin übliche Kurbel. Der „Hecht“, von dem ab 1934 noch eine kleine Version herauskommt, erweist sich als erstaunlich wandlungsfähig. Die Kabine im vorderen und hinteren Teil des Wagens konnte je nach Fahrtrichtung schnell als zusätzliche Fläche für die Fahrgäste umgebaut werden. Die Stahlrohrsitze waren im Bauhausstil gehalten. Hechtwagen rollten noch bis in die 1970er-Jahre durch Dresden.

Im Zweiten Weltkrieg gehen 18 Prozent der Fahrzeuge verloren, etwa ein Viertel der Gleise wird zerstört. Neue Wagen gibt es erst ab 1950, sodass zum Teil schon 50 Jahre alten Wagen wieder hergerichtet werden müssen. Ab 1962 kommen aus Gotha neue Großraumwagen. Doch die sind für die steile Strecke nach Bühlau ungeeignet. Und so wird mit Triebwagen des tschechoslowakischen Herstellers Tatra experimentiert. Die Regierung nimmt das als Anlass, den Straßenbahnbau in der DDR gleich ganz einzustellen. Die Triebwagen kommen fortan aus der CSSR. 1973 führte Dresden als erste DDR-Kommune das „bargeldlose Entwertungssystem“ ein. Das vorerst letzte Kapitel Straßenbahngeschichte begann vor zwei Jahren mit dem Einsatz von sechsachsigen Niederflurwagen. Zurzeit hat die Straßenbahn nach eigenen Angaben ein 134 Kilometer langes Streckennetz für zwölf Straßenbahnlinien.

