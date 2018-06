Der VfB Zittau kämpft sich ins Pokalfinale

Der VfB Zittau hat sich am Donnerstagabend nach einem dramatischen Halbfinale beim SV Neueibau durchgesetzt. Zwei Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit sah noch der Gastgeber wie der sichere Sieger aus.

Die Gäste aus Zittau übernahmen von Beginn an die Initiative und ließen der einheimischen Abwehr kaum Zeit, sich zu formieren. Thömmes und Albert versuchten bei den Zittauern über die Außenposition, ihre Stürmer in Schussposition zu bringen. Die Neueibauer konnten jedoch mit großen Einsatz einen zeitigen Treffer verhindern. Sie versuchten ihrerseits mit langen Bällen, meist auf Förster, zu kontern. In der 22. Minute passierte es dann doch. Ein scheinbar harmloser Ball von Tille aus halblinker Position schlug flach im langen Eck zum 0:1 ein. Die Neueibauer antworteten mit Leidenschaft und wurden mit den Ausgleichstreffer durch Max Förster belohnt, der ebenfalls von einem Torwartfehler profitierte (35.). Nach der Pause konnte Wegner einen Kopfball des Zittauers Neumann gerade noch um den Pfosten lenken (49.). Danach war das Spiel ausgeglichener. In der 69. Minute schoss Tille aus 20 Metern auf das Tor. Wegner konnte mit einen Reflex klären, Thömmes versenkte den Nachschuss jedoch unhaltbar zum 1:2. Aber Neueibau versuchte alles. In der 79. Minute verpasste Meinczinger am langen Pfosten nur knapp mit den Kopf. Vier Minuten später gelang Förster per Kopf der Ausgleich. In der 87. Minute war Wegner nach einem langen Ball schneller als der Torwart und schob den Ball zur umjubelten 3:2-Führung ins Tor. Aber noch war nicht Schluss. Nach einem Foul am kurz zuvor eingewechseltem Raissi entschied Schiri Paul Wolter auf Strafstoß für Zittau. Tille vollendete sicher zum 3:3-Ausgleich (89.). In der Verlängerung waren beide Mannschaften mit den Kräften am Ende. Es gab kaum klare Chancen. Im erforderlichen Elfmeterkrimi behielt Zittau mit 3:2 die Oberhand und zog damit ins Finale ein. (chb/uss)

Elfmeterschießen (Neueibau zuerst): Chrzanowski verschießt, Neumann scheitert (Wegner hält), 4:3 St. Troll, 4:4 Höhne, Kern verschießt, 4:5 Albert,5:5 Saficki, Trost scheitert (Wegner hält), Deszcz verschießt, 5:6 Tille

