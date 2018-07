Der vergessene Altkleidercontainer Alte Kleider zu sammeln, ist eine gute Idee, aber nur, wenn sie ordentlich umgesetzt wird. In Malter klappt das nicht mehr.

Seit langer Zeit wird der Container in Malter nicht mehr geleert. Immer mehr Kleidersäcke kommen dazu, trotz des Zettels vom Ortsrat. © Egbert Kamprath

Malter. Der Sammelcontainer für alte Kleider, der in Malter an der Ecke der Dippoldiswalder Straße und der Straße Zur Heide steht, hat sich zum Ärgernis entwickelt. Malters Ortsvorsteherin Claudia Glöß (Unabhängige Bürger) hat sich deswegen in der jüngsten Stadtratssitzung auch an Oberbürgermeister Jens Peter (parteilos) gewandt.

Wie viele Jahre der Container schon in Malter steht, weiß Frau Glöß gar nicht mehr. Bis zum vergangenen Jahr hat er auch seinen Zweck erfüllt und keine Probleme bereitet. Die Einwohner konnten alte, aber noch brauchbare Kleidung loswerden und hoffen, dass diese eine sinnvolle Verwendung findet.

Doch jetzt scheint der Container bei seinem Besitzer in Vergessenheit geraten zu sein, und umgekehrt ist der Besitzer bei den Malteranern und der Stadtverwaltung Dippoldiswalde auch in Vergessenheit geraten.

Der Betreiber des Containers hat diesen schon lange nicht mehr geleert. „Mindestens seit Anfang dieses Jahres“, schätzt Glöß. Solange der Behälter noch nicht voll war, hat das niemand gestört. Doch inzwischen bringen immer wieder einmal Leute ihre Kleidersäcke und stellen sie eben daneben, wenn der Container überfüllt ist. Die Ortsvorsteherin befürchtet, dass sich dort jetzt eine Dreckecke entwickelt. „Sie wissen doch, wie das ist, wo einmal etwas daneben steht, wird auch noch mehr Müll hingebracht“, sagt sie.

Sie hat den Container schon rundum abgesucht. Irgendwo müsste eigentlich ein Aufkleber zu finden sein, der auf die Betreiberfirma hinweist. Doch das war erfolglos. Claudia Glöß hat sich schon an die gängigen Betreiber von Altkleidercontainern gewandt wie das Rote Kreuz. Die wussten auch von nichts. Sie hat auch einen Zettel am Container angebracht, dass auf dem Platz dort nichts mehr abgestellt werden sollte. Die Wirkung lässt auch zu wünschen übrig. Neben dem Container stehen viele Kleidersäcke.

Nun ruhen die Hoffnungen auf der Stadtverwaltung. Die ist hier auch in der Pflicht und das gleich doppelt. Erstens ist das Ordnungsamt gefragt, dafür zu sorgen, dass hier kein Müllabladeplatz entsteht. Dort ist aber auch nicht bekannt, wem der Container gehört, wer für seine regelmäßige Leerung verantwortlich ist oder wer eventuell auch den Container wegräumen müsste, wenn sich niemand mehr um die Leerung kümmert.

Zweitens ist die Stadt Eigentümerin des Grundstücks, auf dem der Container steht. Es müsste also einen Vertrag geben, den die Stadt oder vielleicht schon vor vielen Jahren, noch vor der Eingemeindung nach Dippoldiswalde, die Gemeinde Malter mit dem Container-Betreiber abgeschlossen hat. „Ich lasse das in meiner Liegenschaftsabteilung prüfen, bitte aber um Verständnis, dass dies in der Urlaubszeit ein wenig dauern kann“, sagt Oberbürgermeister Jens Peter dazu.

Auf ein paar Tage kommt es jetzt sicher nicht an, aber auf Dauer ist der Container mit dem Müllsammelplatz, der sich daneben entwickelt, ein untragbarer Zustand, der so nicht bleiben kann.

zur Startseite