Kommentar Der Terrorist von nebenan Ein Tunesier, der in Riesa untergebracht war, hatte nicht nur mit dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz zu tun – Christoph Scharf über die Ermittlungen im Fall Anis Amri.

SZ-Redakteure Christoph Scharf © Lutz Weidler

Riesa. Terroranschlag in Paris. Terroranschlag in London. Terroranschlag in Berlin: An solche Schlagzeilen hat man sich fast gewöhnen müssen. Aber hier bei uns? Als auch am Eingang des Riesaer Weihnachtsmarkts ein sandgefüllter Container auftauchte, der vor Lkw-Anschlägen schützen sollte, wurde das belächelt. Und auch die Nachricht, dass im Februar im Riesaer Asylbewerberheim Am Birkenwäldchen nach einer Kalaschnikow gesucht wurde, erregte wenig Aufsehen: Schließlich wurde nichts gefunden. Womöglich existierte die Waffe nie.

Nun aber wird bekannt, dass ein Asylbewerber mit Verbindungen zu den bekanntesten Dschihadisten Deutschlands in Riesa untergebracht war. Das dürfte den einen oder anderen nachdenklich machen. Immerhin: Das BKA hatte den Tunesier im Blick. Wie vermutlich gleichzeitig noch Hunderte andere Verdächtige, die mit dem Dschihad sympathisieren. Sabou S. wurde mittlerweile abgeschoben, heißt es. Das ist eine gute Nachricht für Riesa – und für alle, die hier wohnen.

Links zum Thema Dschihad-Spur führt nach Riesa

E-Mail an Christoph Scharf

zur Startseite