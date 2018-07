Der Supertalent-Effekt Vor zehn Jahren wurde der Dresdner Kelvin Kalvus durch die RTL-Show zum Star. Was passierte danach?

Die Kugeln rollen immer noch. Auch zehn Jahre nach der RTL-Show „Das Supertalent“ ist der Dresdner Kontaktjongleur Kelvin Kalvus noch gut im Geschäft. Heute freut er sich allerdings, dass der große Rummel wieder vorbei ist. Der wäre ihm beinah auch gesundheitlich gefährlich geworden. © Marten Ragab

An der Mundharmonika war kein Vorbeikommen. Gegen die hatten die blanken Kugeln aus Acryl keine Chance. Es ist der 29. November 2008, Finalsendung bei der RTL-Abendshow „Das Supertalent“. Zwei Männer warten auf der Bühne aufgeregt auf das Ergebnis des Televotings: der Mundharmonika-Spieler Michael Hirte und Kelvin Kalvus, Kontaktjongleur aus Dresden. Mit deutlichem Vorsprung siegt am Ende der Musiker gegen den Kugel-Bändiger. „Michael war einfach super, für mich war das Ergebnis vollkommen in Ordnung“, sagt Kalvus auch nach zehn Jahren noch. Kein Groll, keine schlechten Worte gegen das Fernsehformat, das ihn berühmt machte. Viel ist er seitdem herumgekommen in der Welt. Doch der Ruhm hatte auch Schattenseiten.

Der Große Garten ist für Kelvin Kalvus eine Bühne. Wenn im Sommer das Wetter passt, übt er lieber draußen. Bis zu sechs Stunden investiert er täglich, damit die Finger beweglich bleiben und die Kugeln wirklich dahin rollen, wohin sie sollen. Die Parkbesucher werden zum Publikum. In den vergangenen zehn Jahren gab es Phasen, da hatte er für solche entspannten Übungseinheiten fast keine Zeit mehr, ging ständig auf Reisen. „Die ersten fünf Jahre nach dem Supertalent waren wirklich verrückt“, sagt er. Sie begannen damit, dass ihm am Finalabend ein Manager des Musikverlags BMG noch auf der Bühne per Handschlag den Vertrag kündigt. „Die hatten zu Beginn der Staffel eine Vereinbarung mit allen Supertalent-Teilnehmern unterschrieben“, erzählt Kalvus. „Nur konnte ich ja gar nicht singen.“

Ein Management brauchte er trotzdem und suchte sich schließlich eine kleine Künstleragentur. Die war auch nötig. Im ersten halben Jahr nach der Show gingen 2 000 Anfragen für Auftritte bei ihm ein. „Die meisten wollten natürlich den Typen aus dem Fernsehen“, erzählt der Dresdner. Anfangs störte ihn das nicht, irgendwann aber doch. Wochenlang zog er allein von Bühne zu Bühne, reiste durch Deutschland, nach Asien oder Russland. „Manchmal wusste ich gar nicht mehr, an welchem Ort ich genau bin.“ Private Momente ließ das viele Alleinsein dennoch kaum zu. Fremde Menschen hielten ihm für ein Autogramm McDonalds-Servietten hin. „Das war dann doch irgendwie bizarr.“

Die Familie daheim musste in dieser Zeit viel ohne ihn auskommen. Mit Lebensgefährtin Uta hatte er zu Supertalent-Zeiten bereits den vierjährigen Sohn Egon. Als 2009 die gemeinsamen Zwillinge auf die Welt kamen, gastierte Kelvin Kalvus gerade in Moskau. „Wenn ich zurückschaue, ist es schon traurig, dass ich von ihrem ersten Lebensjahr so wenig mitbekommen habe.“ Aus dieser Erfahrung hat er gelernt. Heute nimmt er keine langen Engagements mehr an. Die Familie geht vor.

Diese Entscheidung hatte ihre Zeit gebraucht. Kelvin Kalvus spürte eine innere Unzufriedenheit, seelisch und körperlich. „Weil ich nicht mehr zum Üben kam, ging die Kreativität langsam den Bach runter.“ Keine neuen Tricks, keine Inspiration. Nach einer Verletzung erkannte er, dass er so nicht mehr weitermachen kann. „Die richtige Balance zwischen meinem beruflichen und meinem privaten Leben habe ich eigentlich erst seit zwei Jahren wiedergefunden.“

Die Auftrittszahl hat sich inzwischen auf ein verträgliches Maß eingependelt. Der Supertalent-Effekt ist abgeflaut. Mancher Veranstalter sagt heute auch ab. „Die nehmen dann lieber einen Clown“, sagt Kelvin Kalvus und lacht. Er sieht es locker. Montags macht er frei. Meist ist er am Wochenende für Engagements unterwegs. Den Tag danach nutzt er zum Entspannen und für Bürokram. „Oder ich gehe einfach mal einkaufen.“

Was er heute ohne die Zeit beim Supertalent wäre? Immer noch Künstler, sagt er überzeugt. Der studierte Historiker, der sein Studium als einer der Besten abschloss, hatte schließlich schon vorher gemerkt, dass ein Bürojob ihn niemals glücklich machen würde. Über 20 Jahre gehören die Kugeln schon zu seinem Leben. In Turin hatte er diese Kunst zum ersten Mal kennengelernt, die bei ihm schnell zur Leidenschaft wurde. Für eine Sache ist er der RTL-Fernsehsendung auf jeden Fall sehr dankbar – dafür dass er heute wieder Kontakt zu seinem 26-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung hat. Er lebt in Wien. Während der Dreharbeiten zur Show kamen sich Vater und Sohn wieder näher.

Auch wenn man es ihm nicht ansieht, 50 Jahre ist Kelvin Kalvus heute. Ob die Kugeln auch noch mit über 60 rollen? „Ich will das auf jeden Fall so lange machen wie möglich.“ Doch als Kontaktjongleur seien der Kunst irgendwann eben auch körperliche Grenzen gesetzt. „Dann bist du einfach langsamer als die Konkurrenz.“ Bis dahin will er weiter an neuen Tricks und Programmen feilen. Innovation und Motivation, das sind Dinge, die ihn in der Szene voranbringen.

Den wichtigsten Auftritt in diesem Jahr hat er nicht auf einer großen Bühne, sondern ganz privat im Standesamt. Er und Freundin Uta wollen noch im Sommer heiraten. Die Braut hat dann gleich zwei Männer an ihrer Seite – Kelvin Kalvus und Dirk Schmidt. So heißt er nämlich eigentlich. „Aber ich höre schon seit der Schulzeit lieber auf Kelvin.“ Dabei ist der Name eigentlich eine Hänselei gewesen. Namensvetter und Leichtathlet Calvin Smith lief 1983 die 100 Meter unter zehn Sekunden. Weltrekord. „Ich war in meiner Klasse mit fast 18 Sekunden quasi der Anti-Weltrekordhalter.“ 25 Jahre später sah ihm unter diesem Namen ein Millionenpublikum im Fernsehen zu. „Das hätten sich meine Mitschüler sicherlich auch nie träumen lassen.“

zur Startseite