Der Star ohne Allüren

Kroatiens Luka Modric jubelt mit Sohn Ivano (l.) und Tochter Ema. Foto: Shutterstock/Roland Wittek © RONALD WITTEK/EPA-EFE/REX/Shutte

Sie waren noch Kinder mit großen Träumen, als Davor Suker und seine Kameraden 1998 die Fußball-Welt erbeben ließen. Und plötzlich sind Luka Modric und all die anderen soweit, in die schier übergroßen Fußstapfen ihrer Idole zu treten. „Es macht uns extrem stolz, dass wir es nach 20 Jahren wieder ins Halbfinale geschafft haben“, sagte Modric nach dem 4:3-Sieg im Elfmeterschießen im WM-Viertelfinale gegen Gastgeber Russland.

Der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft in Frankreich motivierte viele der heutigen Stars zu großen Karrieren. Im Jahr 2018 kann die neue goldene Generation wie ihre Vorgänger, die einer leidgeplagten Nation drei Jahre nach dem Ende des blutigen Kroatienkrieges neues Leben eingehaucht hatten, Geschichte schreiben. „Hoffentlich gehen wir noch einen Schritt weiter als damals. Wir haben alles, was es dazu braucht“, sagte Kapitän Modric, der bei der letzten Sternstunde der Kroaten zwölf Jahre alt gewesen war.

Die wichtigste Zutat für eine neue kroatische Heldengeschichte wäre ein Sieg am Mittwoch im Halbfinale von Moskau gegen England. Für die heimischen Medien ist der Fall bereits klar: „Auch England wird fallen. Wir werden Weltmeister“, schrieb die kroatische Tageszeitung Slobodna Dalmacija. Ganz so dick wollte Nationaltrainer Zlatko Dalic nicht auftragen. „Natürlich haben wir noch Kraft für die Engländer. Es wird wieder eine Schlacht, aber ich glaube an uns“, sagte er. Der 51-Jährige weiß, was seine Mannschaft leisten kann.

Angeführt wird sie von Modric, einem Star ohne Allüren, aber mit Ausstrahlung, der Fußballkünstler und -arbeiter zugleich ist. Er ist das Herz des Teams, lenkte auch gegen die tapfer kämpfenden Russen die Partie und seine Mitspieler. Modric diktiert im Mittelfeld das Tempo oder nimmt es raus. Es gab kaum einen Angriff der Kroaten, der nicht über ihn eingeleitet wurde. Suker, der Held von 1998, ist so begeistert vom Spiel des 1,72 Meter kleinen Mannes, dass er ihm am liebsten drei Stimmen für die Wahl zum besten Spieler dieser WM geben würde. Allerdings darf der kroatische Verbandspräsident gar nicht abstimmen, und Modric ist es ziemlich egal, ob er als Nachfolger von Lionel Messi gewählt wird.

Stolz, glücklich und müde

„Das Wichtigste ist Kroatien“, wehrte der Weltklassespieler von Real Madrid die Lobeshymnen ab. Mit eingefallenen Schultern, den Kopf mitunter auf der Faust abgestützt, saß er nach dem Nervenspiel auf dem Podium des Presseraums. Modric war erschöpft. Er sei stolz, glücklich, aber auch müde, sagte er. „All unsere Spieler hatten eine lange Saison“, sagte Trainer Dalic. Für Modric hatte sie zum dritten Mal in Serie bis zum Finale in der Champions League gedauert. Doch die Aussicht auf den größten Erfolg für Kroatiens Fußball dürfte noch mal Kräfte freisetzen. Bei der WM 1998 verloren ihre Vorgänger im Halbfinale gegen Frankreich mit 1:2. „Aber wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben“, sagt Ivan Rakitic. Sie haben ja auch einen Luka Modric, den vielleicht besten Fußballer, den es in Kroatien je gab. (dpa, sid)

