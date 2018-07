Der Müllschock an der Mauer Obwohl es in einer Meißner Gasse immer sehr eng war, kam trotzdem die Müllabfuhr. Seit wenigen Wochen ist das anders.

Wolfram Klinger blickt auf die von seinem Nachbarn gebaute Mauer. Sie war der Anlass, warum die Müllabfuhr nicht mehr vors Haus kommen möchte.

Meißen. Manche Briefe haben es in sich. Diese Erfahrung musste auch der 68-jährige Meißner Wolfram Klinger machen. Als ihm am 16. Mai ein Schreiben des Zweckverbandes Oberes Elbtal ins Haus flatterte, konnte er kaum glauben, was darin stand. „Der Verband hat mir mitgeteilt, dass bei mir der Müll nicht mehr am Haus abgeholt wird, sondern ich ihn zu einem 200 Meter entfernten Sammelplatz bringen soll.“ Neben Klinger, der in der Gasse Hintermauer Nummer 11 wohnt, sind unter anderem auch Nummer 10 und 14 betroffen. „Das ist hier mein Geburtshaus. Obwohl die Straße immer recht schmal war, gab es sowohl zu DDR-Zeiten als auch danach jahrzehntelang keine Probleme“, sagt Klinger, für den es in seinem Alter ähnlich wie für seinen schwerbeschädigten Nachbarn Dieter Triebe keine Option ist, die Mülltonnen Richtung Nossener Straße vor das Parkhaus der Evangelischen Akademie zu bringen. Beide müssten nicht nur den grob gepflasterten Weg, sondern auch noch einen beschwerlichen Anstieg am Berg bewältigen.

Stein des Anstoßes war der Bau einer Mauer am Wegesrand von Haus Nummer 14. Der Abfallverband schrieb Wolfram Klinger aus diesem Anlass: „Durch die Sanierung eines Teilstückes der Mauer auf Höhe des Grundstückes Hintermauer 14 ist die nötige Fahrbahnbreite für eine sichere Befahrung nun überhaupt nicht mehr gegeben.“ 2,80 Meter beträgt die Breite an dieser Stelle, während es sonst im Schnitt um die drei Meter sind.

Der Grundstückseigentümer von Nummer 14, Dietrich Graupner, kann die Aufregung nicht verstehen. „Ich habe die Mauer wieder aufgebaut, damit es für die Touristen schön aussieht“, sagt er. Schmaler sei der Weg dadurch nicht geworden. „Vorher lag seitlich der Schutt vom Berg, der weit mehr auf den Weg ragte als jetzt die Mauer“, erklärt der 59-Jährige.

Zu seiner Verblüffung spielte die Mauer, bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Verband auch plötzlich gar keine Rolle mehr. „Die haben sich entschuldigt und gesagt, dass es nicht daran gelegen hat, sondern es grundsätzlich nicht geht, unter anderem, weil der Fahrer im Brandfall die Tür seines Autos nicht öffnen kann“, sagt Graupner.

Seinem Vorschlag, stattdessen ein kleineres Fahrzeug bis 3,5 Tonnen zu nehmen, erteilten die Verbandsvertreter seinen Angaben zufolge aus wirtschaftlichen Gründen eine Absage. Gleiches galt für die Idee, vom Berg aus bis zu Haus Nummer 14 zu fahren und dann rückwärts zur Hauptstraße zurückzukehren. Aufgrund der fehlenden Wendemöglichkeit und der schwierigen Sichtverhältnisse sei das zu gefährlich, teilten die Verbandsvertreter mit.

Wolfram Klinger und seine Nachbarn wollen sich trotzdem nicht mit der Situation abfinden. „Ich erwarte, dass der Müll weiterhin vor der Haustür abgeholt wird. Wir pochen da auf den Gleichbehandlungsgrundsatz, der für alle Haushalte gelten sollte“, sagt er und vermutet, dass die Entscheidung ein Testballon sein könnte. „In Meißen gibt es viele solche kleinen Gassen. Streng genommen könnte dann auch der Müll auf dem Domplatz nicht mehr entsorgt werden“, gibt Klinger zu bedenken.

Konfrontiert mit den Vorwürfen teilt der Abfallverband auf SZ-Anfrage mit, dass derzeit die Berufsgenossenschaft Verkehr den Fall prüfe und deren Entscheidung zwingend sei, weil die Sicherheit der Müllfahrer gewährleistet werden müsse. Darüber hinaus habe man bereits ein kleineres Sammelfahrzeug eingesetzt, prüfe aktuell jedoch die Verwendung eines noch kleineren Fahrzeugs.

Ob es auch andere enge Gassen treffen könnte , beantwortet der Verband lediglich mit Verweis auf Paragraf 24 der Abfallwirtschaftssatzung. Demnach könne es Anwohnern zugemutet werden, den Müll zu einer Sammelstelle zu bringen, wenn die Grundstücke nur mit „unverhältnismäßigem Aufwand“ erreicht werden können.

