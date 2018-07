Der Autobahnlärm nervt Burkauer Einwohner fordern wirksamen Schutz. Die Landesbehörden sehen dagegen keinen Handlungsbedarf.

Die Autobahn 4 zwischen Görlitz und Dresden ist eine Lebensader der Region. Doch wer in der Nähe der Schnellstraße wohnt, hört den Verkehrslärm. Vor allem für Menschen, die sensibel reagieren, kann das zu einer Belastung werden. Archivfoto: SZ/Uwe Soeder © Uwe Soeder

Egal, wo man sich in Burkau aufhält, die Autobahn ist immer präsent. Sieht man die Schnellstraße nicht, dann hört man sie an vielen Orten im Gemeindegebiet. Besonders betroffen sind Ortsteile wie Auschkowitz, Pannewitz und der nördliche Teil von Uhyst rund um die Kirche. Dort stehen die Häuser nur wenige Hundert Meter von der Bundesautobahn 4 entfernt.

Bürger sammeln 400 Unterschriften

Lärm macht krank. Dessen sind sich viele in der Gemeinde bewusst. Rund 400 Einwohner unterschrieben deshalb für wirksamen Lärmschutz entlang der Autobahn. Bürgermeister Sebastian Hein (CDU), der die Unterschriftenlisten im März dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr übermittelte, unterstützt das Anliegen der Bürger. „Ich habe Verständnis dafür und halte die Forderungen der Bürger für berechtigt “, sagt er. Die Gemeinde kann moralische Unterstützung geben. Bei Investitionen, wie zum Beispiel Lärmschutzwänden entlang der Autobahn, kann sie jedoch nicht mitsprechen. Das ist allein Sache von Bund und Land. So beschloss denn der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung einen „Lärmaktionsplan ohne Maßnahmeplan“. Das ist wie eine Hülle ohne Inhalt. Was wie ein Schildbürgerstreich anmutet, ist vom Gesetzgeber vorgegeben: Sachsenweit müssen Kommunen jetzt solche Pläne erarbeiten und beschließen. Grundlage sind die Ergebnisse der jüngsten Lärmkartierung, die jeder im Internet abrufen kann. Demnach sind Einwohner der Gemeinde Burkau, die in Nähe der A 4 wohnen, nachts einer Dauerbelastung von bis zu 55 Dezibel ausgesetzt. Diese Lautstärke kann man vergleichen mit dem Brummen eines Kühlschrankes oder dem Geräusch von Regen. Tagsüber kann der Lärmwert auch auf 65 Dezibel hoch gehen – vergleichbar mit dem Geräusch einer Nähmaschine. Wie realistisch diese Werte wirklich sind, ist umstritten. Denn vor Ort gemessen wurde für die jüngste Lärmkartierung im Freistaat nicht. Die Werte wurden am Computer errechnet.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sieht aktuell keinen Handlungsbedarf für die Gemeinde Burkau. Im Zuge des früheren Ausbaus der A 4 seien durch das damalige Autobahnamt Dresden bereits Schallschutzmaßnahmen realisiert worden, sagt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. Grundlage war der Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der Schnellstraße. „Der Bund als Baulastträger der Bundesautobahn 4 finanziert keine Schallschutzmaßnahmen, die über den im Planfeststellungsbeschluss festgelegten Umfang hinausgehen. Dafür existiert keine Rechts- und Finanzierungsgrundlage. Das Lasuv als Auftragsverwaltung kann daher derzeit keine Lärmminderungsmaßnahmen zulasten des Bundes planen und umsetzen“, sagte Isabel Siebert.

Sechs Spuren – noch mehr Lärm?

Der gesetzliche Lärmschutz an öffentlichen Straßen ist im Bundes-Immissionsschutzgesetz und in der Verkehrslärmschutzverordnung geregelt. Einen Rechtsanspruch auf Lärmschutzmaßnahmen gebe es nur im Zusammenhang mit dem Neubau und der wesentlichen Änderung von Straßen, erläutert die Sprecherin. Um bei „unvorhersehbaren nachteiligen Lärmwirkungen“ an bestehenden Straßen Lärmschutzmaßnahmen nachträglich genehmigt zu bekommen, gelte nach allgemeiner Rechtsauffassung eine Steigerung des Lärmpegels um drei Dezibel gegenüber den Beurteilungspegeln der Planfeststellung bei gleichzeitiger Überschreitung der Grenzwerte laut Bundes-Immissionsschutzgesetz. Diese Erhöhung trete nach den Berechnungen erst bei Verdopplung der Verkehrsmenge ein. „Eine solche Verdopplung im Vergleich zur Prognose 2010 mit 33 900 Fahrzeugen am Tag ist gegenwärtig mit 45 800 Fahrzeugen in Burkau nachweislich nicht gegeben“, sagt die Sprecherin der Landesbehörde.

Bürgermeister Sebastian Hein befriedigen solche Auskünfte nicht. Er überlegt, ob eine gemeinsame Initiative Burkaus mit anderen Gemeinden, deren Bewohner ebenfalls unter dem Autobahnlärm leiden, wie zum Beispiel Göda und Malschwitz, denkbar ist. Und er ist hellhörig, wenn Politiker den sechsspurigen Ausbau der Autobahn fordern. Aus diesem Grund mailte er im November die drei CDU-Landtagsabgeordneten aus dem „Dreieck“ Bautzen, Bischofswerda und Kamenz an und mahnte, bei ihrer Forderung nach einem Ausbau der A 4 den Lärmschutz nicht zu vergessen.

Aus Sicht des Lasuv ist in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen, dass die Autobahn verbreitert wird. Auf einer vierstreifigen Autobahn können gemäß Regelwerk zwischen 18 000 und 68 000 Fahrzeuge am Tag bewältigt werden, sagt Isabel Siebert. Ein sechsspuriger Autobahnquerschnitt komme in der Regel bei 62 000 bis zu über 100 000 Fahrzeuge zum Einsatz. „Bei den Forderungen der Politik ist zu berücksichtigen, dass, eine weitere positive wirtschaftliche Entwicklung unterstellt, eine weitere stetige Zunahme des Verkehrs und insbesondere des Schwerlastverkehrs erwartet wird. Das heißt, in der Prognose wird der Bedarf für einen Ausbau der A 4 gesehen“, so die Lasuv-Sprecherin.

Die Lärmkarte für ganz Sachsen im Internet unter www.umwelt.sachsen.de/umwelt/25996.htm

