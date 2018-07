Dem Weltmeister davongerannt

Weltmeister Patrick Lange (links) sinkt völlig erschöpft in die Arme des Frankfurt-Siegers Jan Frodeno Foto: dpa © dpa

Jan Frodeno bejubelte seinen wichtigen „Auswärtssieg“ mit einem Schrei der Erleichterung. Der zweite Triumph bei der Ironman-EM in Frankfurt am Main und der deutliche Erfolg im Duell mit Weltmeister und Lokalmatador Patrick Lange schmeckten dem 36-Jährigen sichtlich. „Ich bin echt happy, dass es geklappt hat. Da ist auch jede Menge Stolz dabei“, sagte Frodeno und versicherte nach der Tortur: „Jetzt bin ich aber auch richtig kaputt.“ Lange ergänzt: „Frodo war der beste Athlet. Ich muss mit dem Podium zufrieden sein. Bis zur WM ist noch viel Arbeit zu erledigen.“

Frodeno absolvierte die 3,8 km Schwimmen, 185 km Radfahren und 42,195 km Laufen in 8:00:58 Stunden. Das reichte auch aufgrund der verlängerten Raddistanz zwar nicht, um seinen Streckenrekord von 2015 (7:49:48 Stunden) zu verbessern, aber allemal, um die Ambitionen auf den Erfolg auf Hawaii in gut drei Monaten zu untermauern.

Das Rennen in der Bankenmetropole – schon das zweite Duell zwischen Frodeno und Lange in diesem Jahr – war schließlich der erste Härtetest über die lange Distanz. Die Entscheidung bei nahezu idealen Bedingungen fiel beim Marathon. Lange, der vor dem Rennen selbstbewusst getönt hatte, er könne aufgrund seiner Laufstärke „Minuten aufholen“, wollte Frodeno genau dort überflügeln. Aber der Olympiasieger von 2008 bewies Stärke und baute seinen kleinen Vorsprung nach dem Radfahren aus. Lange, der in der Endphase noch vom Schweden Patrik Nilsson überholt wurde und sich mit letzter Kraft ins Ziel schleppte, meinte später: „Nach hinten raus ist immer eine schwere Nummer.“

Bei den Frauen feierte die Schweizer Weltmeisterin Daniela Ryf einen Start-Ziel-Erfolg mit einem Streckenrekord von 8:38:44 Stunden – und Anne Haug aus Saarbrücken als Vierte ein gelungenes Debüt auf der Langdistanz. (sid)

zur Startseite