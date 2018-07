DDR-Relief kehrt zurück Am Standort des heutigen Parkhauses Mitte prangte einst ein monumentales Wandbild. Dort soll es bald einen eigenen Sockel bekommen Und das Parkhaus weitere Etagen.

Etwas kopflos wirkte das Relief zum ersten Fünfjahresplan nach dem Abriss des tragenden Kühlhauses. © Marion Gröning

Schon seit Jahren bemühen sich die Stadt und der Besitzer des Parkhauses am Bahnhof Mitte um die Rückkehr des großen Sandsteinreliefs. Dieses hing einst an der Fassade des alten Kühlhauses, das 2005 abgerissen wurde. Damals musste auch das 200 Tonnen schwere Kunstwerk abgenommen werden. Es erinnert an den Fünfjahresplan der DDR und wurde 1951 von dem Künstler Max Piroch geschaffen. Nun scheint ein geeigneter Standort für den Koloss gefunden worden zu sein.

Das Kunstwerk soll an die Magdeburger Straße direkt vor das Parkhaus kommen. Weil die Steinplatte so schwer ist, kann sie aber nicht an die Fassade des Parkhauses gehängt werden. Stattdessen wird sie frei davor auf einer eigenen Konstruktion stehen. Die Pläne dafür habe Parkhausbesitzer Anton Volmer bereits an die Stadt geschickt. Bislang fehle aber eine Rückmeldung aus dem Rathaus, sagt er.

In den vergangenen Jahren waren bereits mehrere Alternativen diskutiert und wieder verworfen worden. So war auch das ebenfalls von Volmer gebaute Hotel neben dem Parkhaus im Gespräch. Doch dort fehlte dem Denkmalamt der historische Bezug zum Kühlhaus. Eine andere Idee kam von der Interessengemeinschaft Historische Friedrichstadt. Sie schlug vor, den etwa 40 Quadratmeter großen Koloss auf dem Vorplatz vom Bahnhof Mitte aufzustellen. Doch auch das war der Stadt zu weit vom Ursprungsort entfernt.

Für etwas Verwirrung hatte zuletzt eine Anfrage von Linken-Fraktionschef André Schollbach gesorgt. Denn in der Antwort der Stadt hieß es, dass die Aufstellung des Reliefs an einem neu geplanten Fahrradparkhaus erfolgen soll. Laut Volmer habe es zwar den Plan gegeben, ein Fahrradparkhaus zu bauen. Der sei aber erst einmal vom Tisch. Weil die Nachfrage nach Dauerparkplätzen für Autos so groß ist, soll stattdessen das Parkhaus um drei Etagen aufgestockt werden.

zur Startseite

Artikelempfehlung DDR-Relief kehrt zurück Schon seit Jahren bemühen sich die Stadt und der Besitzer des Parkhauses am Bahnhof Mitte um die Rückkehr des großen Sandsteinreliefs. Dieses hing einst an der Fassade des alten Kühlhauses, das 2005 abgerissen wurde. Damals musste auch das 200 Tonnen schwere Kunstwerk abgenommen werden. Es erinnert an den Fünfjahresplan der DDR und wurde 1951 von dem Künstler Max Piroch geschaffen. Nun scheint ein geeigneter Standort für den Koloss gefunden worden zu sein. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/ddr-relief-kehrt-zurueck-3971793.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: