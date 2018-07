Aus dem Gerichtssaal Dauerarrest für Mehrfachdieb Wegen fünf Diebstählen stand ein Jugendlicher aus Döbeln vor Gericht. Zu den Taten schweigt er. Trotzdem wird er verurteilt.

Symbolbild © dpa

Döbeln. Teilnahmslos und mit einem Lächeln im Gesicht sitzt der 19-jährige Döbelner auf der Anklagebank im großen Sitzungssaal des Amtsgerichts Döbeln. Zur Verhandlung musste er, weil er nicht erschienen war, von zwei Polizisten vorgeführt werden. Vorgeworfen wird ihm Diebstahl in fünf Fällen.

In der ersten Augustdekade 2017 soll er am Körnerplatz in Döbeln einem Bekannten 70 Euro und ein Portemonnaie von der Fensterbank gestohlen haben. Tage später entwendete er dem Mann noch einmal

15 Euro. Am 23. und am 29. September 2017 soll er im Pennymarkt in der Mastener Straße in Döbeln jeweils zwei Päckchen Tabak im Wert von insgesamt 108 Euro gestohlen haben. Außerdem wird er beschuldigt, am 23. Oktober 2017 im Spirituosengeschäft Emil Roßberg in der Döbelner Breitestraße aus der Auslage ein gläsernes Rauchgerät, einen sogenannten Bong, gestohlen zu haben. Dieser hatte einen Wert von 60 Euro. Mit einem Kumpan ging er in das Geschäft. Beim Verlassen griff der Beschuldigte nach dem Bong in der Auslage und nahm ihn mit. Der Geschäftsinhaber hatte den Diebstahl vom Büro aus beobachtet. Als er in den Laden kam, konnte ihm eine Kundin, die den Beschuldigten kannte, den Namen des Diebes nennen.

Zu dem Diebstahl des Portemonnaies und des Geldes befragt, schweigt der Angeklagte. „Ich sage nichts“, so der Beschuldigte. Daraufhin wird der bestohlene Zeuge gehört. „Er kam über das offene Fenster in meine Wohnung“, so der Zeuge. Dass das Geld fehlte, merkte das Opfer erst, als der Beschuldigte die Wohnung wieder verlassen hatte. Opfer und Täter kennen sich schon einige Zeit. Der Angeklagte hat den Geschädigten schon mehrfach bestohlen.

Weil der Beschuldigte zu den weiteren Diebstählen ebenfalls schweigt, wird die Zeugenaussage des Inhabers des Spirituosengeschäfts verlesen. Zudem werden die Bilder der Überwachungskamera im Pennymarkt abgespielt. Die zeigen, wie der Angeklagte in den Supermarkt geht, sich jeweils zwei Päckchen Tabak aus dem Regal nimmt und von Kunden und der Kassiererin beobachtet, den Markt wieder verlässt.

Richter Lutz Kermes verurteilt den Angeklagten wegen der Diebstähle zu einer Jugendstrafe. Er muss für drei Wochen in Dauerarrest. Außerdem erhält er die Auflage, einen Antidiebstahlskurs zu absolvieren. Gleiches hatte auch die Staatsanwaltschaft gefordert. Für Dauerarrest sprach sich auch die Jugendgerichtshilfe aus, allerdings nur für zwei Wochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

