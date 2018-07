Datenschutzexperten helfen Wohnungsunternehmen

Dresden. Datenschutz beschäftigt derzeit alle Unternehmen. Im Tagesgeschäft kleiner Wohnungsgesellschaften geht es beispielsweise um Daten von Mietern, Interessenten, Handwerkern und Beschäftigten. „Wir haben extra zwei Datenschutzbeauftragte eingestellt, um den Wohnungsunternehmen bei der Dokumentation und Verfahrensweise zu helfen“, sagt Thilo Krimling. Der Immobilienkaufmann ist Geschäftsführer der WTM Wohnungswirtschaftliche Treuhand Mitteldeutschland. „Wir sind ein Dienstleister für kleine und mittlere Genossenschaften und Wohnungsunternehmen.“ Die meisten Auftraggeber sitzen in der Region, in Gegenden, die derzeit mit Leerstand und Abwanderung kämpfen. Die WTM ist seit 2011 am Markt und hat ihren Sitz in der Dresdner Maxstraße.

Externer Datenschutz einschließlich entsprechender Schulungen stellt nur ein Aufgabengebiet dar. Als zum Beispiel ein Wohnungsunternehmen in Radebeul kurzfristig keine Leiterin für ihr Rechnungswesen hatte, sprangen Mitarbeiter der WTM ein. Ähnlich war es bei einer Genossenschaft in Olbernhau. Die WTM unterstützt Vermieter beim Rechnungswesen und den Jahresabschlüssen. Sie bietet ebenso Organisationsberatung, Potenzialanalysen und Unternehmungsberatung an.

„Wir beraten bei Themen wie Multimedia und Breitbandanschlüssen“, zählt der 49-jährige Firmenchef auf. Er nennt als Beispiel Löbau. Dort wollte ein Kabelnetzbetreiber nur investieren, wenn sich Kommune und Unternehmen beteiligen. Die Ingenieure für Medientechnik und Betriebswirtschaft der WTM bereiteten erst einmal ein Konzept zu den konkreten Anforderungen und für die Gestattungsverträge vor. Auf dieser Basis wurde ausgeschrieben.

Am Ende, so sagt Krimling, seien gute und auf Dauer sichere Verträge ohne finanzielle Beteiligung erreicht worden. Die WTM ist mit neun Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 540 000 Euro gestartet. Im

vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 1,1 Millionen Euro. 16 Mitarbeiter teilen sich die Büroetage. Das Beratungsgeschäft ist gerade kostendeckend. Lukrativer gestalten sich die Versicherungswirtschaft und der Bereich Finanzierungs- und Beleihungsmanagement. Ein Beispiel ist das Verhandeln besserer Konditionen bei Kreditverträgen.

Die WTM sind Fördermitglied im VDW, Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. „Das ist eine gern gesehene Unterstützung“, sagt VDW-Pressesprecher Alexander Müller. (kle)

