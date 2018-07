Das Umweltbewusstsein wecken Initiativgruppe lädt Ottendorfer zu einer Müllsammelaktion in angrenzenden Wald ein.

Ottendorf-Okrilla. Es gibt sie leider immer wieder. Zeitgenossen, die ihren Müll in der Natur entsorgen. Die Initiativgruppe lädt am 25. August aus diesem Grund wieder zu einer Müllsammelaktion ein, um den Wald in und um Ottendorf-Okrilla vom Müll zu befreien. Treffpunkt für alle Interessierten ist die Kleingartensparte „Am Heiderand“. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr sollen die anliegenden Waldgebiete von Unrat befreit werden. Für diese Aktion stehen Müllsäcke bereit, kann man bei Bedarf auch Handschuhe bekommen. Mit dieser Säuberungsaktion möchte die Initiative bei den Teilnehmern ein Bewusstsein für eine saubere Umwelt wecken. Bei den bisherigen Müllsammelaktionen nahmen auch einige Familien teil, können so Kinder für den Umweltschutz sensibilisiert werden. Unterstützt werden die Organisatoren etwa von der Gemeinde, Heimat- und Kleigartenverein, den Pfadfindern, Sachsenforst oder der Kirchgemeinde. Es wird auch ein Angebot an Verpflegung und Getränken geben. (SZ)

