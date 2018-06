Das ist Neuhaus’ Plan fürs Derby Für Dynamo kommt es in Aue am Sonntag vor allem auf die richtige Einstellung an. Der Trainer nennt fünf Punkte, die ihm besonders wichtig sind:

SGD-Trainer Uwe Neuhaus © Robert Michael

Es wird ein heißer Sonntag im Erzgebirge – und das nicht nur, weil die Meteorologen vorsommerliche 25 Grad voraussagen. Das Sachsenderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Aue und Dynamo Dresden ist allein schon brisant, diesmal aber durch die Konstellation im Abstiegskampf besonders heikel. Dynamos Trainer Uwe Neuhaus hat bei der Pressekonferenz am Freitagmittag erklärt, wie seine Mannschaft diese Partie angeht. „Es bringt nichts, vorher viel zu quatschen, sondern auf dem Platz zu zeigen, was in uns steckt.“ Das ist sein Plan:



Personell gut aufgestellt

Marco Hartmann ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder dabei. „Über die Wertigkeit unseres Kapitäns brauchen wir nicht zu reden. Er bringt viele Dinge mit auf den Platz, die wichtig sind, vor allem in der Organisation. Ich bin sehr froh, dass er wieder zur Verfügung steht.“ Außerdem ist auch Niklas Hauptmann wieder ins Training eingestiegen. Ob der Mittelfeldspieler nach knapp drei Wochen Pause schon für die Partie in Aue eine Option ist, lässt Neuhaus offen. „Ich tue mich mit dem Gedanken schwer, ihn als Retter anzukündigen.“ Das wäre zweifellos eine zu hohe Bürde für den 21-Jährigen. Wenn es für ein solches Spiel besondere Erfahrung braucht, könnte sogar Andreas „Lumpi“ Lambertz noch mal ein Kandidat für die Startelf sein.



Mental gut vorbereitet

Nach der Niederlage gegen Düsseldorf sei die Stimmung bedrückt und betrübt gewesen, die Mannschaft habe es aber relativ schnell geschafft, das zu verarbeiten und nach vorn zu schauen. „Wir haben es nach wie vor selber in der Hand und wissen um die Bedeutung dieses Spieles, das hoch brisant ist“, meint Neuhaus. „Da gilt es, die Nerven im Zaum zu halten. Man kann nicht Wildwest spielen, sondern muss das, was man sich vorgenommen hat eins zu eins umsetzen. Das ist in der Theorie relativ einfach, in der Praxis gib t es die eine oder andere Unwägbarkeit. Davon darf man sich aber nicht beirren lassen.“ Deshalb habe er die Mannschaft in dieser Woche auf alle Eventualitäten eingestellt – und zwar sowohl theoretisch als auch praktisch.

Standards als ein Mittel

In der Vorsaison hat Dynamo den ersten Sieg in Aue nach fast 21 Jahren gefeiert, schon zur Pause stand es 4:0. Neuhaus sagt zwar, das spiele keine Rolle. „Wir fangen beide wieder bei null an.“ Aber das Erfolgsrezept von damals würde er gerne kopieren. Gleich dreimal waren die Dresdner nach Ecken erfolgreich. Deshalb stehen Standards am Freitagnachmittag auf dem Trainingsplan. „Damit hatten wir zuletzt nicht unbedingt viel Erfolg, obwohl die Ausführung einige Male richtig gut waren, aber der Abschluss hat nicht geklappt. Daran arbeiten wir, damit der Knoten platzt.“

Unentschieden eine Option

„Ich müsste lügen, um zu behaupten, dass ich mich mit dem Thema nicht beschäftige“, sagt Neuhaus und meint die Möglichkeit, dass es in der Schlussphase unentschieden steht. „Das heißt nicht, dass wir dorthin fahren, um einen Punkt zu holen. Wir wollen das Spiel gewinnen. Aber es kann sich im Laufe des Spieles und durch Zwischenergebnisse der anderen durchaus die Option ergeben, dass wir den Punkt absichern. Dann darf man sich nicht durch Emotionen, durch Hektik auf dem Platz in Situationen bringen, die man nicht überschauen kann.“

Rückendeckung für Schwäbe

Die Frage, ob der Schuss von Rouwen Hennings zum 2:1 für Düsseldorf haltbar gewesen ist, sei für ihn zweitrangig, betont der Trainer. „Die Fehlerkette interessiert mich mehr. Dieses Tor wäre weit früher zu verhindern gewesen, da hatten mehrere Spieler eine Aktie dran. Wir müssen den Fokus darauf richten, dass uns das nicht noch mal passiert, dass wir nicht die Gegenspieler so laufen lassen, sie eher stören, unter Umständen das Spiel durch ein Foulspiel unterbrechen. Das interessiert mich viel, viel mehr, als wenn einem zwei Zentimeter zum Ball fehlen. Es war ein guter Schuss. Den so einfach mal halten, ist nicht so einfach.“

Dynamo spielt voraussichtlich mit: Schwäbe – Kreuzer, Franke, Ballas, Heise – Hartmann – Koné, Benatelli, Lambertz, Duljevic – Testroet

Die Partie beginnt am Sonntag um 15.30 Uhr und ist mit rund 16 000 Zuschauern restlos ausverkauft, eine Anreise ohne Ticket ist zwecklos.

