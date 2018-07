Kommentar Das hat mit Offenheit nichts zu tun Lediglich sieben von 18 Mitgliedern waren zur Sitzung erschienen. Damit war der Stadtrat nicht beschlussfähig. Eric Mittmann über das Vorgehen im Harthaer Stadtrat.

Harthas Stadtrat ist ausgefallen. Lediglich sieben von 18 Mitgliedern waren zur Sitzung am Donnerstag erschienen, wodurch dieser nicht beschlussfähig war. Ob es sich dabei gleich um eine „mittlere Katastrophe“ handelte, wie Bau- und Ordnungsamtsleiter Ronald Fischer sagte, ist allerdings fraglich, denn: Wenn die Entscheidungsfindung in Hartha tatsächlich so abläuft, wie es Stadtrat Albrecht Günther beschreibt, hat eine öffentliche Sitzung ohnehin nur noch symbolischen Wert.

Das Ergebnis wird bereits vorab hinter verschlossenen Türen festgelegt und am Ende nur noch in freudiger Einstimmigkeit präsentiert. Diskussionen sind hier fehl am Platz. Wer das akzeptiert, braucht sich letztendlich nicht zu wundern, wenn niemand zur Sitzung erscheint. Die Entscheidung steht schon vorher fest. Dazu muss allerdings auch klar und deutlich gesagt werden: Mit Offenheit und Demokratie hat ein solches Vorgehen nichts zu tun.

