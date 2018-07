Das Ende des Tiki-Taka In Russland scheiterten einige Favoriten früh, weil sie weiter auf Ballbesitz setzen. Doch ein neuer Trend ist erfolgreicher.

Er war der Inbegriff des Tiki-Taka, der Ballzirkulation in den eigenen Reihen. Doch in Russland ist auch Andres Iniesta mit Spanien mit dem Stil an seine Grenzen gestoßen. © dpa/Vincent Michel

Spaniens Tiki-Taka-Künstler spielten sich 3 120 Pässe, Deutschlands gestürzte Weltmeister hatten bei der „Katastrophe von Kasan“ fast 70 Minuten lang den Ball, Lionel Messi und die alternden Argentinier ließen sich von den Franzosen auskontern – und sie alle sind mit dem Erfolgsrezept der Vergangenheit gescheitert. Die WM in Russland lehrt: Wer den Ball hat, verliert. Der reine Ballbesitzfußball, den Andres Iniesta und seine spanischen Ballzirkulationsweltmeister 2010 in Perfektion vorführten, wird gerade entzaubert. 1 031-mal passten die Spanier in 120 Minuten gegen Russland hin und her, zunehmend vorhersehbar, zunehmend ratlos – ehe sie im Elfmeterschießen ausschieden.

70 Prozent Ballbesitz hatte die deutsche Mannschaft, die mit diesem Konzept vor vier Jahren in Rio de Janeiro triumphiert hatte, beim blamablen 0:2 gegen Südkorea. 633 Pässe – vorwiegend quer, zurück, um den Strafraum herum. Niemand verkörperte diesen Spielstil mehr als Toni Kroos. „Ich verzichte gerne auf den 15 000. Pass von Kroos, wenn er nicht einmal den Raum ausnutzt, den er sich schafft“, polterte Ex-Weltmeister Paul Breitner danach.

Erfolgreich sind bei dieser WM die Teams, die dem Gegner den Ball überlassen und, wenn sie ihn erobern, blitzschnell nach vorne stoßen. Ganz so, wie es Jürgen Klopp und Ralf Rangnick seit Jahren predigen. Frankreichs Hochgeschwindigkeitsfußballer überrannten Messi und Co. und ließen sich auch von Uruguay nicht aufhalten. Niko Kovac, den neuen Trainer des FC Bayern, haben die Erkenntnisse der WM ins Grübeln gebracht. „Seit Louis van Gaal ist hier ein Stil geprägt worden, der im Grunde so beibehalten werden soll“, sagte er bei seiner Vorstellung in München: „Die WM zeigt aber auch, dass Ballbesitzfußball nicht die einzige Lösung sein kann. Ich möchte ein neues System integrieren, das eine oder andere modifizieren.“

Einer seiner Vorgänger hatte diese Entwicklung vorhergesagt. „Die Blase des Ballbesitzfußballs wird langsam platzen. Es wird wieder mehr vertikalen Fußball geben“, prophezeite Carlo Ancelotti, als er noch Coach des Rekordmeisters war. Das Vergnügen, das Weltmeister Philipp Lahm einst hatte, ist zu einem Problem geworden. „100 Pässe spielen, 100 Ballkontakte haben, dem Gegner keinen Ball und keine Luft geben – so macht Fußball Spaß“, sagte er. Es bringt aber keinen Erfolg mehr. Die Statistiken der WM sind eindeutig.

Spanien hatte im Achtelfinale gegen Russland 75 Prozent Ballbesitz und verlor. Gegen den Iran brachten 70 Prozent ein schmuckloses 1:0, gegen Marokko 68 nur ein enttäuschendes 2:2. Kapitän Sergio Ramos will dennoch „an der Philosophie des Ballbesitzes festhalten“. Sein Real-Kollege Isco schien zu ahnen, wie es enden könnte: „Wir müssen mit dem Stil, der uns definiert, bis in den Tod gehen.“

Argentinien war beim 3:4 gegen Frankreich ebenfalls häufiger am Ball als der Gegner (59 Prozent) und schied aus, genauso wie Europameister Portugal mit dem Weltfußballer Cristiano Ronaldo beim 1:2 gegen Uruguay (61) und Rekordchampion Brasilien im Viertelfinale gegen Belgien (56). Gegen den Trend spielen ein wenig die Engländer, indem sie Ballbesitz mit punktuellem Einsatz von Kick-and-Rush verbinden. Damit dominierten sie auch gegen Schweden (55 Prozent). Dagegen brauchte Kroatien trotz mit 61 Prozent deutlicher Überlegenheit am Ball das Glück und die Nerven im Elfmeterschießen, um sich gegen Russland durchzusetzen.

„Der reine Ballbesitzfußball ist völlig aus der Mode. Deshalb sind diese Teams jetzt im Urlaub“, analysiert Lothar Matthäus, und der deutsche Rekordnationalspieler schlussfolgert: „Du musst effizient und schnell spielen.“ (sid, mit dpa))

