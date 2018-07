Dampfschiffe kommen zum Hafenfest Anfang September wird in Gröba groß gefeiert. Karten dafür gibt es schon jetzt.

Dampferfahrten sollen die Attraktion des Hafenfestes werden. © SZ/Archiv

Riesa. 130 Jahre Hafen Gröba – das Jubiläum wird am Wochenende 1./2. September gefeiert. An beiden Tagen gibt es Angebote für Familien, Hafenführungen, Schiffsrundfahrten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Die Sächsische Dampfschiffahrt verlängert am Sonnabend, 1. September, die Sächsische Weinstraße bis nach Riesa. Der Schaufelraddampfer legt 11.40 Uhr in Diesbar in Richtung Riesa ab und fährt 13.15 Uhr in den Hafen Riesa ein. Um 13.45 Uhr fährt er wieder Richtung Diesbar ab und kommt 15.45 Uhr dort an.

Mit Sonderbussen ist es möglich, vom Friedrich-Ebert-Platz in Gröba mit dem Bus zur Abfahrt nach Diesbar und nachmittags auch wieder zurück zum Hafenfest nach Riesa zu fahren. Ein Kombiticket für eine Fahrt Schiff/Bus kostet 20 Euro, für Kinder bis 14 Jahre fünf Euro.

Der Ticketverkauf dafür hat jetzt begonnen: im Stadtteilhaus Riesa-Gröba, in der Riesa-Information und im Autocenter Wendisch. „Auf alle Fälle wird diese Dampferfahrt die Attraktion des Jahres, die so schnell nicht wieder zu erleben sein wird“, sagen die Macher. (SZ)

www.wir-in-groeba.de

www.binnenhafen-sachsen.de

