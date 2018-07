Damen des TV 1990 deklassieren Dresden

Großenhain. Die Damen des TV 1990 Großenhain haben in der Tennis-Kreisliga erneut den höchstmöglichen Tagessieg errungen. Gegen die zweite Mannschaft des SV TuR Dresden wurde zu Hause mit 6:0 gewonnen. Mit dem gleichen Ergebnis hatten die Großenhainerinnen ihre Auftaktpartien gegen die „Zweite“ von Bad Weißer Hirsch Dresden sowie gegen den TC Oppach zu ihren Gunsten entschieden. Diesmal wurde auf der heimischen Platzanlage schon in der ersten Runde souverän aufgespielt. Die drei Punkte gingen an Katja Grohmann, Sylvia Weder und Kathleen Trepte. Im letzten Einzel hatte es Susan Hänisch etwas schwerer, am Ende aber ebenfalls diese Nase vorn. Die folgenden Doppel waren nur noch Formsache und wurden durch Grohmann/Henke sowie Hänisch/Trepte überlegen gewonnen. (kt)

zur Startseite