DA-WM-Tipp

Tippschein senden an: Döbelner Anzeiger Sportredaktion R.-Luxemburg-Straße 5 04720 Döbeln oder per Mail an DA.Sport@ddv-mediengruppe.de (10.07. 2018/20 Uhr) oder Tipp am 10.07./16.30 - 18 Uhr telefonisch unter 03431/719421 durchgeben. Die angegebenen persönlichen Daten werden ausschließlich zur Gewinnermittlung verwendet.

zur Startseite