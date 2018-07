CSU gewinnt nur leicht

in der Wählergunst

Augsburg. Der CSU droht der Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl im Herbst. Wäre die Wahl am Sonntag, käme die CSU laut Stimmungsbild des Meinungsforschungsinstituts Civey auf 42,5 Prozent. Sie legt damit – nach dem Asylstreit und den Querelen um CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer – im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozentpunkte zu. Die repräsentative Umfrage wurde im Auftrag der Augsburger Allgemeinen und von Spiegel Online durchgeführt. Auch die SPD konnte sich demnach um 0,3 Punkte auf 13,7 Prozent verbessern, die Grünen kämen auf 13,2 Prozent (plus 0,6). Die AfD verliert 0,4 Punkte und kommt auf 13,1 Prozent. (dpa)

Mehrheit der Deutschen

für Abzug der Atomwaffen

Berlin/Genf. In Deutschland sind nach einer neuen Umfrage mehr als zwei Drittel der Bevölkerung dafür, Atomwaffen aus der Bundesrepublik abzuziehen. Auch in Belgien, Italien und den Niederlanden, wo ebenfalls US-Atomwaffen stationiert sind, sprechen sich deutliche Mehrheiten für einen Abzug aus. Dies berichtete das Netzwerk für eine atomwaffenfreie Welt (Ican) am Freitag in Genf. Ican war die treibende Kraft hinter dem Atomwaffenverbotsvertrag, der am 7. Juli 2017 von 122 Uno-Mitgliedern angenommen worden war. Ican erhielt dafür 2017 den Friedensnobelpreis. Mehr als Zwei Drittel der Befragten sprachen sich in allen vier Ländern dafür aus, dass ihre Regierungen den Vertrag über das Atomwaffenverbot unterzeichnet. (dpa)

Mehr Geld für den Zentralrat der Juden

Berlin. Die Bundesregierung erhöht ihre finanzielle Unterstützung für den Zentralrat der Juden in Deutschland. Die jährliche Staatsleistung wird von 10 auf 13 Millionen Euro erhöht, wie beide Seiten am Freitag in Berlin mitteilten. „Der Zentralrat der Juden muss sich wachsenden Herausforderungen stellen. Auch der gestiegene Antisemitismus in der Gesellschaft gibt mir Anlass zur Sorge“, erklärte Innenminister Horst Seehofer (CSU). Die Bundesregierung gewährt dem Zentralrat der Juden seit dem Jahr 2003 eine vertraglich festgelegte jährliche Staatsleistung. Sie wird den Angaben zufolge nun zum dritten Mal erhöht. (dpa)

