Cottbuser spielen in Gedenken an Bad Muskauer Arzt und Stadtrat Zwei Benefizkonzerte finden am Freitag in Spremberg statt. Sie sind dem verstorbenen Arzt Dr. Michael Lang gewidmet, der die Veranstaltung noch selbst plante.

Musik erklingt heute zugunsten der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung. Dabei wird auch an Dr. Michael Lang gedacht. © dpa

Zwei Benefizkonzerte veranstaltet die „academy of music“ Cottbus am Freitag in Spremberg. Die Lehrer und Schüler der academy präsentieren im Gasthof und Hotel Georgenberg der brandenburgischen Nachbarstadt Lieder der Liebe und ihrer Heimat: der Lausitz. Die Benefiz-Konzerte finden in Gedenken an ihren Initiator, den Bad Muskauer Stadtrat Dr. Michael Lang (VDG), statt.

Der Rettungsarzt hatte das Benefizkonzert Ende letzten Jahres noch selbst geplant. Doch im Januar verstarb der Arzt unerwartet bei seiner Leidenschaft, dem Tauchen. „Deshalb wird es auch zwei Konzerte geben, damit alle, die ihn verehren und vermissen, einen Platz finden“, so die academy-Schulleiterin Katherina Bärwinkel.

Der Spendenerlös wird, wie bereits vor zwei Jahren, der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung zugutekommen.

Dr. Michael Lang war Arzt aus Leidenschaft. „Für ihn gab es keine Uhr, wenn er Leben retten konnte. Sein Tag hatte mindestens 30 Stunden und die meisten davon war er als Rettungsarzt unterwegs“, so Katherina Bärwinkel. Auch Bad Muskauer Stadträte und Bürgermeister Andreas Bänder (CDU) würdigten den Arzt für sein politisches aber vor allem auch sein menschliches Engagement.

Und der Beruf brachte Michael Lang auch zur Musik: Vor 20 Jahren wurde er gerufen, als der damals 43-jährige Liedermacher und Baggerfahrer Gerhard Gundermann um sein Leben kämpfte – leider kam Dr. Lang zu spät. Doch der Rettungsarzt wurde ein großer Verehrer von Gerhard Gundemanns Liedern und deren Botschaften: Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, eine gerechte, soziale Welt.

Sie wurden nicht nur sein Credo, sondern er wollte diese Lieder singen und spielen können und wurde Schüler an der academy of music in Cottbus. (red/aw)

Die Benefiz-Konzerte finden am heutigen Freitag um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr im Festsaal Niederlausitz im Gasthof und Hotel Georgenberg an der Slamener Höhe 19 in Spremberg statt.

zur Startseite