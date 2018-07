Coswiger Meinung in den USA gefragt Schüler des Förderschulzentrums nehmen am Wettbewerb Flame Challenge 2018 teil. Dafür gibt es ein Zertifikat.

Am aktuellen Jahrgang der Flame Challenge nahmen auch Mädchen und Jungen des Coswiger Förderschulzentrums Peter Rosegger teil. © Matthias Schumann

Coswig. Jetzt haben sie die Bestätigung für ihre monatelange Arbeit. Die Schülerinnen und Schüler des Coswiger Förderschulzentrums Peter Rosegger, die an einem Wettbewerb teilgenommen haben, der sie über den Großen Teich bis in die USA führte.

Ein eindrucksvolles Zertifikat bescheinigt jedem der Mitstreiter intensives Mittun an der Suche nach dem diesjährigen Sieger der Flame Challenge des Alan-Alda-Zentrums für Wissenschaftskommunikation an der Stony Brook Universität im Bundesstaat New York. Der Wettkampf, 2012 ins Leben gerufen durch den Schauspieler und Wissenschafts-Moderator Alan Alda, beschäftigte sich dieses Jahr mit dem Thema Klima. Wissenschaftler sollen es plausibel erklären, fachlich richtig und schon für Elf- bis Zwölfjährige verständlich. Die jungen Leute stellen die Fragen, auch die Coswiger haben ihre eingeschickt. Die Fachleute sollen sie beantworten. Und die Coswiger, wohl als erstes deutsches Schulteam bei der Flame Challenge dabei, haben diese Antworten fleißig bewertet, um den Sieger mit zu ermitteln .

Schulsozialarbeiterin Sandra Knorr von der Juco hat die Aktion ins Rollen gebracht und betreut, die Coswiger Mitarbeit am Wettbewerb in Trägerschaft der Juco. Und sie ist mit ihrem Schüler-Team glücklich, das sich nicht nur umfassend mit dem Klima-Thema beschäftigte, sondern auch ganz persönlichen Gewinn daraus zog. Die Schüler empfanden es als aufschlussreich, so konkret nach ihrer Meinung gefragt zu werden – noch dazu zur Arbeit von Wissenschaftlern. Und ernst genommen zu werden. Manche trauen sich jetzt mehr zu als zuvor, sagt Sandra Knorr.

Auch wenn das Übersetzen der Texte aus dem Englischen eine Menge Arbeit bedeutete, der Erfolg für die Coswiger sei groß, was sich nicht zuletzt darin zeige, dass sie 2019 wieder an der Flame Challenge teilnehmen würden.

Was Sandra Knorr noch wichtig ist: Mit etwas Glück sind nächstes Jahr vielleicht deutsche Wissenschaftler dabei, da das Portal Wissenschaftskommunikation.de als erstes deutsches Wissenschaftsportal nun auch über die Flame Challenge berichtet hat, sagt sie. Was die Schulsozialarbeiterin ebenso freuen würde wie die Teilnahme weiterer Schulen. (SZ/IL)

