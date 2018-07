Containerplatz als Müllhalde An der Dietze- und Röderstraße in Radeberg sieht es oft besonders schlimm aus. Eine Anwohnerin schlägt Videokameras vor.

Elisabeth Weigmann ärgert sich über verdreckte Containerstellplätze. Besonders betroffen ist oft die Fläche an der Röderstraße/Ecke Dietzestraße. © Thomas Drendel

Radeberg. An der Kreuzung von Dietze- und Röderstraße mitten in Radeberg sieht es meist besonders schlimm aus, sagt Elisabeth Weigmann. Sie wohnt in der Nähe und will die Zustände auf dem Containerplatz nicht länger hinnehmen. „Hier werden Pappkartons mit dem unterschiedlichsten Müll einfach hingestellt. Manchmal sind kaputte technische Geräte darunter, alte Wasserkocher, Lampen und Radios dabei. Die gehören hier nicht her“, sagt sie. Dazu Papierreste, leere Flaschen und Plastebeutel. Oft würden Müll und leere Flaschen auch einfach über die angrenzende Mauer geworfen; gemäß dem Motto aus den Augen aus dem Sinn. „Umso schlimmer sieht es dann auf den Grünanlagen aus. Der Anblick ist manchmal nicht zu ertragen.“ Außerdem hatte es in den vergangenen Wochen gleich mehrmals in den Containern gebrannt. An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden gingen die Behälter in Flammen auf. Die Feuerwehr musste anrücken. Müll auch noch Brände, das will Elisabeth Weigmann nicht länger hinnehmen. „Wie können wir die Probleme an diesem Standort in den Griff bekommen“, fragte sie im Stadtrat. Unterstützung bekam sie von Günter Zeiger. Er sitzt für die SPD im Radeberger Stadtrat. „Ich kenne Containerplätze, die mit leeren Flaschen übersät sind. Hier muss mehr getan werden“, sagte er.

OB Gerhard Lemm (SPD) kennt das Problem der verdreckten Containerplätze. Verantwortlich für die Sauberkeit sei allerdings nicht die Stadt, sondern das Entsorgungsunternehmen. „Wenn uns von Bürgern mitgeteilt wird oder unsere Mitarbeiter bemerken, dass Plätze besonders vermüllt sind, dann benachrichtigen wir die Entsorgungsfirmen. Dann wird das meist auch schnell in Ordnung gebracht“, sagt er. Die Stellplätze werden wöchentlich gereinigt, das sollte eigentlich genügen, so der Oberbürgermeister. Elisabeth Weigmann sieht das Problem jedoch nicht in erster Linie bei der Entsorgungsfirma. „Bei den Mitarbeitern kann man sich nur bedanken, dass sie den ganzen Dreck immer wegmachen. Das Problem sind vielmehr diejenigen, die einfach ihren Müll neben die Behälter werfen, statt hinein. Vielleicht könnte man die schlimmsten Standorte mit einer Videokamera überwachen. Dann wäre das Problem sicher schnell beendet.“

Wachsamer sein

Von dem Vorschlag hält Gerhard Lemm allerdings wenig. „Das ist rechtlich nicht umsetzbar. Aus Datenschutzgründen kann so eine Kamera nicht aufgestellt werden.“ Nach seinen Worten gibt es schon rechtliche Auseinandersetzungen, wenn es um die Überwachung von Orten mit hoher Kriminalität geht. „Da sehe ich für Kameras an Müllplätzen keine Chance.“ Außerdem sei der Aufwand – eine rund um die Uhr Überwachung – gemessen am Nutzen, sehr hoch. Er fordert viel mehr alle Bürger auf, wachsamer zu sein. „Wer bemerkt, dass Müll illegal entsorgt wird, sollte das melden. Vielleicht kommt man so dem einen oder anderen Müllsünder auf die Schliche.“ Selber könne die Stadt schlecht an jedem Container einen Wachposten hinstellen.

Das sei wahrscheinlich auch das Problem, weshalb es besonders an der Ecke Dietze- und Röderstraße oft schlimm aussieht. „Wohnhäuser sind hier ein Stück weg. Der Platz ist nicht von allen Seiten einsehbar. Vielleicht ermutigt das auch einige, ihren Müll einfach auf den Boden zu werfen anstatt in den Container“, sagt Elisabeth Weigmann. Eine Patentlösung für mehr Sauberkeit auf den Stellflächen hat sie auch nicht. „Sicher wäre schon viel geholfen, wenn sich jeder Nutzer einfach ein bisschen mehr vorsehen würde und Flaschen und Kartons in die Behälter eingeworfen werden. Sauberkeit und Ordnung sollten im Interesse eines jeden liegen.“

zur Startseite