Container brennt in Pirna Erneut brennt ein Container auf dem Pirnaer Sonnenstein. Nach der Brandursache wird ermittelt.

Gegen 2.40 Uhr stand der Container auf der Straße der Jugend in Flammen. © Marko Förster

Pirna. Ein Container mit Baumaterial stand in Nacht zum Freitag auf dem Pirnaer Sonnenstein in Flammen. Bereits zum wiederholten Male brannte es auf dem Pirnaer Sonnenstein. Auch diesmal war es der Inhalt eines Containers an der Straße der Jugend. Dieser stand unmittelbar am Areal vom neuen Rewe, ehemals HO-Gaststätte „Glück Auf“. Als die Feuerwehren eintrafen, stand der offene Container, der sich auf einer Baustelle befand, lichterloh in Flammen. Mit Wasser und Schaum löschte ein Trupp unter Atemschutz das Feuer. Nach der Kontrolle mit einer Wärmebildkamera rückten die Kameraden der Hauptwache, Altstadt und Copitz wieder in die Gerätehäuser ein. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers. Bereits am 30. Juni stand nur wenige Meter entfernt ein Container mit Dämm-Material in Flammen. (mf)

zur Startseite