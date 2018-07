Cannabis auf dem Vormarsch

Der Klientenzahl zufolge, die der Sozialpsychiatrische Dienst erfasst, gibt es in Görlitz die größten Probleme. Von 1263 Menschen, die 2017 Hilfe beim Dienst suchten, waren knapp 30 Prozent aus dem Raum Görlitz. Das ist nicht verwunderlich, gilt er doch als sozialer Brennpunkt des Landkreises. Deutlich angestiegen ist der Anteil der Löbauer. Allerdings hänge das mit der Einbindung des ASB dort in den SpDi zusammen, erklärt Steffi Weise. Die geringsten Probleme gibt es im ländlich geprägten Norden, aus Niesky und Weißwasser suchten die wenigsten Menschen Hilfe.

Depressionen sowie bipolare, neurotische und Belastungsstörungen gehören zu den Diagnosen, mit denen Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes am häufigsten zu tun hatten. Bei den Suchtberatungsstellen sind es mit Riesenabstand psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol. „Das ist immer noch die Droge Nummer eins“, sagt Steffi Weise. Crystal folge zwar immer noch auf Rang zwei – zusammen mit sonstigen Stimulanzien wie etwa Koffein – aber auch Cannabis sei schwer auf dem Vormarsch und folgt schon auf Platz drei. „Wir hatten 2017 einen sehr deutlichen Anstieg bei Cannabis, was sicher durch die professionellere Herstellung begründet ist und die bessere Wirksamkeit“, sagt Steffi Weise.

Hilfe bekommen Betroffene natürlich in Krankenhäusern und Tageskliniken, aber auch von niedergelassenen Neurologen und Psychiatern. Zugenommen hat im Kreis die Zahl der Psychotherapeuten – wenn auch mancher nur halbtags arbeitet. Zudem gibt es um Weißwasser herum einen weißen Fleck, was Psychotherapeuten angeht. Dort werde man ansetzen müssen, sagt Steffi Weise. Ein weiteres Manko: In Zittau und Rothenburg sind seit 2013 Fachärzte weggefallen, und es gibt im Landkreis auch keinen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychologie mehr.

Anlaufstellen für Hilfsbedürftige und Angehörige sind in jeder Stadt



Neben der medizinischen Hilfe stehen Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen betroffenen Menschen offen. Solche gibt es vor allem in den fünf größeren Städten des Landkreises. Der Sozialpädiatrische Dienst und die Suchtberatungsstellen sind jeweils in Weißwasser, Niesky, Görlitz, Löbau und Zittau ansässig.

Darüber hinaus gibt es in Görlitz und Löbau Standorte der Telefonseelsorge Oberlausitz. Gerald Demmler, der die Telefonseelsorge seit 1993 leitet, sagt, dass ein gutes Drittel der Anrufe in Zusammenhang mit Suizid stünde. „Der Rest sind andere Probleme, häufig geht es um Angsterkrankungen, Depressionen, Sucht, Gewalt, sexuellen Missbrauch.“ 2017 haben insgesamt 90 Ehrenamtler in 8500 Arbeitsstunden am Telefon gesessen und mit Menschen am anderen Ende der Leitung gesprochen. „Wir bilden keine Therapeuten aus, aber alle Mitarbeiter haben eine Grundausbildung und erkennen bestimmte Krankheitsbilder“, sagt Gerald Demmler.