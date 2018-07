Bundespolizei häufiger an Hirschfelder Neißebrücke

Die Eisenbahnbrücke über die Neiße in Hirschfelde. © Irmela Hennig

Hirschfelde. Die Bundespolizei hat wegen der häufigen Diebstähle von Signalkabeln der Deutschen Bahn an der Neißebrücke in Hirschfelde reagiert. Wie Alfred Klaner von der Bundespolizeiinspektion Ebersbach auf SZ--Anfrage mitteilte, hätten den Bereich in letzter Zeit Streifen häufiger aufgesucht. Seitdem ist kein Fall von Kabeldiebstahl an der Brücke mehr bekannt geworden. Stattdessen wurden in Leuba und Zittau Kabel entwendet. Die Bundespolizei geht davon aus, dass die Diebe wegen der häufigeren Streifen in Hirschfelde dorthin ausgewichen sind.

In den ersten Monaten dieses Jahres waren an der Bahnbrücke vier Mal Kabel gestohlen oder getrennt und zum Abtransport vorbereitet worden. Dadurch entstand hoher Sach-, aber kein Personenschaden. Die Kabel zeigen der Bahnleitstelle an, wo sich ein Zug befindet. Die Bundespolizei, die für den Bahnverkehr in Deutschland zuständig ist, ermittelt in allen Fällen unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (SZ/tm)

