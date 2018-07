Bürgermeister wirbt für mehr Sauberkeit Dass im Winter Schnee geräumt werden muss, wissen viele Grundstückbesitzer. Doch auch im Sommer haben sie Pflichten.

Waldheim. In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes Waldheim einige Grundstücke erfasst, an denen die Straßen- reinigungssatzung nicht ausreichend umgesetzt wird, wie Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) mitteilte. Die Anlieger seien informiert worden. „Es geht vor allem um die Reinigung von Gehwegen“, sagte Ernst.

Die meisten Grundstücksbesitzer wüssten, dass sie im Winter Schnee räumen müssen. Doch in den anderen Jahreszeiten sind die Gehwege ebenfalls sauber zu halten. Die Straßenreinigungssatzung, die auf der Internetseite der Stadt abrufbar ist, regelt die Zuständigkeiten und Pflichten.

So müssen Eigentümer die Gehwege vor ihrem Grundstück mindestens einmal wöchentlich von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs befreien. „Kehricht und sonstiger Unrat sind nach der Reinigung unverzüglich zu entfernen“, heißt es in der Satzung. Bürgermeister Ernst appelliert an die Anwohner, die Gehwege sauberzuhalten. „Es gibt einfach ein besseres Bild bei den Besuchern und Gästen ab, wenn alles ordentlich aussieht“, so Ernst. Gerade im Hinblick auf das bevorstehende Stadtfest sei es wichtig, die Straßenreinigungssatzung umzusetzen.

