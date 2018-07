Bürger entscheiden zur Gemeindefusion Nach den Schönteichenern werden auch die Kamenzer an die Abstimmungsurne gerufen.

Die Eingemeindung von Schönteichen nach Kamenz ist erneut Thema in der Lessingstadt. © Matthias Schumann

Kamenz. Der für den 23. September – am Tag der OB-Wahl – anberaumte Bürgerentscheid zum Gemeindezusammenschluss von Kamenz und Schönteichen findet nun doch statt. Der Stadtrat hat am Mittwoch in einer Sondersitzung einhellig grünes Licht dafür gegeben. In der turnusmäßigen Sitzung am 20. Juni war zuvor die nötige Zweidrittelmehrheit nicht erreicht worden. OB Roland Dantz hatte gegen die Ablehnung sein Veto eingelegt – nicht nur, weil für 4000 Euro bereits 10 000 Flyer mit den Infos für die Einwohner gedruckt sind, sondern auch, weil nicht nur er, sondern auch fast alle Stadträte von der Richtigkeit eines Bürgervotums in der Sache überzeugt sind. Im September 2017 hatten sich fast 60 Prozent der Schönteichner für die Fusion ausgesprochen. Da eine solche Gemeindeehe weitgehende Konsequenzen hat (Drum prüfe, was sich ewig bindet!), sind die kommunalpolitisch Handelnden gut beraten, eine vernehmliches „Ja“ auch von den Kamenzern einzuholen.

Die leichte Verzögerung im Klärungsprozess war eingetreten, weil insbesondere die Linken-Stadtratsfraktion Probleme mit dem Tempo der Ehe-Anbahnung hat. Der Stadtrat hatte im Mai mehrheitlich beschlossen, die Fusion bereits zum 1. Januar 2019 anzustreben. Die Linke um Fraktionschefin Marion Junge wirbt aber weiterhin für einen späteren Termin. Vor allem mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung. Da die Stadt unerledigte Pflichtaufgaben der Gemeinde zu übernehmen hat, müsste man die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt weitaus genauer als bisher darstellen. Vor allem mit Blick auf mögliche Zurückstellungen von Kamenzer Vorhaben, worüber bei einem Bürgerentscheid quasi mit zu befinden wäre. Die Beharrlichkeit, mit der auf mögliche Probleme bei der von Schönteichen ohne Vorbedingungen angefragten Fusion verwiesen wurde, ließ zuletzt den fatalen Eindruck entstehen, die Linke wolle den Zusammenschluss gar nicht mehr – oder nicht so richtig.

Dem traten Marion Junge, Thomas Lieberwirth und andere Räte der Fraktion vehement entgegen. Es gehe vor allem darum, in Verhandlungen mit dem Freistaat eine Art „Hochzeitsprämie“ auszuhandeln. Derartiges gibt es bei freiwilligen Fusionen derzeit nicht, aber natürlich erhoffe man sich eine bevorzugte Fördermittelbereitstellung, so Rathausdezernentin Dr. Antje Koch. Ein Beispiel wäre eine 90-prozentige Förderung der dringenden Sanierung der Grundschule in Brauna. Hier wären bei einer Gesamtinvestition von 6 Millionen Euro etwa 600 000 Euro Eigenmittel nötig, die weitgehend aus Fusionseffekten finanziert werden könnten. Ähnliches wird auch bei der ebenso wichtigen Löschmittelabsicherung erwartet. Am Ende stimmte auch die Linke für den Bürgerentscheid, nachdem auf ihren Antrag hin der „1. Januar 2019“ als Zeitziel der Fusion durch den „frühestmöglichen Zeitpunkt“ersetzt worden ist.

